Premierul Republicii Moldova și-a anunțat demisia. VIDEO

Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavriliţa, şi-a anunţat demisia în cursul unei conferinţe de presă, anunţă agenţia de presă Moldpres, Newsmaker.md, Deschide.md şi Radio Chişinău.

Demisia şefei guvernului atrage demisia întregului cabinet de miniştri, notează media de peste Prut, scrie Agerpres.



Portalul Unimedia.info notează că şefa cabinetului de miniştri de la Chişinău a demisionat după o şedinţă organizată la preşedinţie.

După un scurt rezumat al vizitei din această săptămână la Bruxelles, premierul Natalia Gavriliţa şi-a anunţat demisia într-o întâlnire cu presa: „Dragi cetăţeni, după un an şi jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul să-mi anunţ demisia din această funcţie”.



„În aceste 18 luni de mandat am guvernat în crize continue. Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupţie, prodezvoltare şi proeuropean, într-o perioadă în care schemele de corupţie au acaparat toate instituţiile, iar oligarhii se simţeau de neînvins”, a declarat ea.



„Am reuşit să fim în dialog constant cu partenerii strategici ai Moldovei. Am gestionat criza refugiaţilor şi am câştigat simpatia întregii lumi”, a mai spus Gavriliţa. „Şi cel mai important am reuşit să obţinem statutul de ţară candidată la Uniunea Europeană”, a menţionat aceasta.



„Am avut onoarea să fiu prim-ministru al acestei ţări. Voi rămâne în slujba poporului alături de echipă. Eu cred în Moldova, eu cred că o să trecem cu bine peste încercările acestor vremuri. Plec de la conducerea guvernului cu inima împăcată”, a adăugat Gavriliţa.



Republica Moldova „intră într-o fază nouă în care prioritară va fi securitatea”, a subliniat premierul demisionar.



Cabinetul de miniştri condus de premierul Natalia Gavriliţa fusese învestit la 6 august 2021.



Preşedintele Maia Sandu a luat act de demisia şefei guvernului Natalia Gavriliţa, indicând că, potrivit procedurilor legale, urmează să aibă loc consultări cu grupurile parlamentare şi, ulterior, va fi desemnat un candidat la funcţia de premier.



„Îţi mulţumesc mult pentru sacrificiul şi eforturile enorme de a conduce ţara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, ţara a fost guvernată responsabil, cu multă atenţie şi muncă dedicată. Avem stabilitate, pace şi dezvoltare – acolo unde alţii doreau război şi faliment. Mulţumim mult, Natalia!”, a declarat Maia Sandu.



Conform surselor Deschide.md, la funcţia de prim-ministru ar urma să fie desemnat consilierul prezidenţial Dorin Recean.



Grupul parlamentar al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) este gata să asigure formarea unui nou guvern, după anunţul privind demisia premierului Natalia Gavriliţa, a declarat liderul formaţiunii cu 63 de mandate în parlament, Igor Grosu.



Demisia guvernului de la Chişinău are loc pe fundalul unor speculaţii despre apariţia unor tabere cu interese divergente în sânul masivului partid de guvernământ PAS, fondat de preşedinta Maia Sandu, notează postul de radio Europa Liberă.



Potrivit acestuia, Gavriliţa şi guvernul ei demisionează în timp ce Republica Moldova se confruntă cu o criză energetică, economică şi de securitate, provocate de invazia rusă în Ucraina.

