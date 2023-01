Premierul i-a dat termen limită ministrului mediului încă de la prima oră – VIDEO

La începutul ședinței de Guvern, premierul l-a luat în vizor pe ministrul mediului ca să rezolve problema birocrației pentru programele Rabla până săptămâna viitoare.

,,V-aș ruga să aveți totuși în vedere ceea ce am discutat și ce am asumat la nivelul Guvernului legat de simplificarea acestor proceduri privind evitarea birocrației excesive pentru ca procesul să poată să se deruleze oportun și să nu mai ajungem ca finalul de an să aglomerăm aceste proceduri birocratice și nefolositoare. …Aveți posibilitatea ca până săptămâna viitoare la ședința de Guvern să veniți cu o informare legată de modul în care putem să continuăm programul Rabla și dacă există de asemenea posibilități pentru modificarea în bine a acestor programe.”, i-a transmis premierul ministrul Tanczos Barna.

„Una dintre problemele importante și obiectivele asumate la nivelul guvernului este cea legată de gestionarea crizei energetice. Au fost întreprinse o serie de măsuri. Una dintre ele este cea care vizează instalarea de panouri fotovoltaice la nivelul gospodăriilor indiividuale. Am discutat cu domnul Tanczos care ar fi măsurile pe care le putem lua la nivelul guvernului astfel încât să asigurăm accesul cât mai multor gospodării la acest program. Avem fondurile necesare și, în acest sens, putem să ridicăm până la 3 miliarde de lei suma alocată pentru acest proiect. Am înțeles că discutăm de aproximativ 150.000 de gospodării care pot să acceseze programul”, a declarat premierul Ciucă, în deschiderea ședinței de guvern.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a precizat că din martie ar putea fi implementat noul sistem de decontare a panourilor fotovoltaice.

„Anul trecut am finalizat evaluarea dosarelor. Sunt 40.000 de gospodării care beneficiază de acestă finanțare. De la această cifră putem ajunge în 2023 la încă 150.000 de beneficiari. Pe de o parte folosind bugetul majorat, cât și procedura simplificată prin care reducem la minimum documentele solicitate. Preconizăm că până pe 15 februarie aprobăm bugetul AFM și în martie putem începe să sprijinim gospodăriile în efortul lor de a deveni independente energetic”, a precizat ministrul.