PNL vrea alegeri comasate

Președintele PNL, premierul Nicolae Ciucă a declarat că potrivit sondajelor realizate, majoritatea cetățenilor doresc reducerea numărului de alegeri și, în acest context, PNL va face o analiză în urma căreia, dacă va exista o variantă legală de comasare a alegerilor va veni cu o propunere în acest sens, în Coaliție.

Întrebat despre poziția PNL cu privire la comasarea alegerilor parlamentare cu cele locale, Nicolae Ciucă a declarat că a avut o discuție în ședința Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal și a decis ca la nivelul secialiștilor din partid să se analizeze care sunt elementele clare de legalitate pentru o astfel de decizie.

Ținând cont că din sondajele pe care le-am realizat, într-o proporție majoritară, cetățenii își doresc comasarea, reducerea numărului de alegeri. Dacă ne uităm la anul viitor vom vedea că există 4 runde de alegeri. Din experienta a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor cu tot ceea ce înseamnă campania electorală și alegerile propriu zise, putem să deslușim că, practic, activitatea concretă guvernamentală administrativă și locală și centrală va fi ocupată cu desfașurarea acestui număr de alegeri, a spus președintele PNL.

Nicolae Ciucă a adăugat că dacă va exista posibilitatea legală ca aceste alegeri, numărul acestor alegeri să fie redus, vom veni cu o propunere, vom discuta inclusiv în Coaliție și sperăm să găsim o soluție, dacă nu se va găsi o soluție vom derula patru râduri de alegeri.

La finalul Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă a anunțat care a fost agenda discuțiilor.

Am încheiat sedința BPN, am avut o activitate în care am discutat o serie întreaga de aspecte care fac subiecte de discuție atât din punct de vedere politic cât și al interesului public, am prezentat BPN elementele de referință ale activității guvernamentale în primul trimestru și activitățile care fac prioritățile agendei guvernamentale până la rocadă, a spus Ciucă.