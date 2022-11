Planul de război al generalului Ciucă. Oricare ar fi votul JAI, România intră în Schengen

România va fi primită în Spațiul Schengen indiferent care ar fi decizia din Consiliul JAI (Justiție – Afaceri Interne), care se va reuni la 8 decembrie 2022, a declarat premierul României, Nicolae Ciucă.

Premierul Ciucă se declară extrem de optimist cu privire la șansele României de a fi primită în Spațiul Schengen. În fața unui grup restrâns de jurnaliști, șeful Guvernului a explicat că, în reuniunea Consiliului JAI din 8 decembrie 2022, România va primi un aviz care poate fi pozitiv sau negativ. Dar chiar dacă avizul va fi negativ, “orice s-ar întâmpla, strategia noastră nu se schimbă. Avem o singură strategie. Strategia noastră este Schengen”, a subliniat premierul. Deși avizul JAI trebuie solicitat, acest aviz nu este decisiv. “Va fi Consiliul JAI. Dar apoi va fi Consiliul European. Iar Consiliul European poate mai mult decât Consiliul JAI”, a spus premierul Ciucă.

Reuniunea JAI este programată la Bruxelles în perioada 8 – 9 decembrie 2022. Secțiunea „Afaceri interne” se desfășoară în prima zi, 8 decembrie. Programul provizoriu arată că, în această zi, se va discuta despre primirea în Schengen a României și Bulgariei și, separat, se va discuta despre primirea în Schengen a Croației.

Din Consiliul European fac parte șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de țări membre UE, plus președintele Consiliului European, Charles Michel și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În schimb, din Consiliul JAI fac parte miniștri ai Justiției și ai Afacerilor Interne. Din acest motiv, Consiliul European are, într-adevăr, mai multă autoritate decât Consiliul JAI. Consiliul European are programată următoarea reuniune în perioada 15 – 16 decembrie 2022, deci imediat după Consiliul JAI.

România este reprezentată în Consiliul European de președintele Klaus Iohannis. Cu puțin înaintea acestei declarații a premierului Ciucă, șeful statului român se declara ceva mai rezervat decât premierul în privința șanselor rapide ale României de a intra în Schengen.

„Cred că s-a vehiculat 8 decembrie ca un termen final, ceea ce nu este. 8 decembrie este prima posibilitate când această chestiune poate fi discutată şi interesul meu, al nostru este ca atunci când se votează să avem un vot clar pentru accesul României la Schengen. Nu este util pentru absolut nimeni să forţăm un vot care poate nu este cel aşteptat. Asta apropo de data de 8 decembrie”, explica președintele Iohannis. Întrebat de jurnaliști cum privește ideea lansată de șeful statului de a amâna decizia din Consiliul JAI, premierul Ciucă a admis că această amânare poate fi o variantă de rezervă.

Surse guvernamentale din România au precizat că, dintre cele trei țări care aveau rezerve legate de România, doar Suedia este cea care nu și-a precizat definitiv poziția. Olanda, acum, n-ar mai avea motive să se opună, întrucât monitorizarea MCV asupra României, de care Olanda era interesată, s-a încheiat. Acest argument i-a fost transmis Olandei chiar de președintele Iohannis. La rândul ei, Austria a anunțat, prin ministrul ei de Interne, Gerhard Karner, că nu are obiecții legate, specific, de România, ci este doar preocupată de reducerea fluxului de migranți ilegali care ajung la frontierele ei, indiferent pe unde vin. Într-un singur an, Austria a primit circa 100.000 de cereri de azil.

În cazul Austriei, migranții ilegali vin din Ungaria. Dar aceste persoane intră în Ungaria venind nu neapărat din România. Ministrul român de Interne, Lucian Bode, declara acum două zile că doar 2,7 la sută dintre migranții ilegali de pe ruta balcanică trec prin România. Care este traseul preponderent al acestora se poate deduce din inițiativa mai veche a guvernului Orbán, de a construi un gard la frontiera dintre Ungaria și Serbia.

Președintele Iohannis este cel care a lansat ideea că România poate cere amânarea votului din 8 decembrie din Consiliul JAI, până la momentul în care am avea certitudinea că votul JAI ar fi favorabil României. O asemenea cerere de amânare ar însemna însă că România acceptă să intre în Schengen mai târziu decât Croația și poate chiar decât Bulgaria.

Premierul Ciucă este relaxat în privința votului din Consiliul JAI și nu ar cere amânarea votului după data de 8 decembrie 2022, întrucât imediat după aceea, la 15 decembrie, se reunește Consiliul European. Indiferent ce aviz dă Consiliul JAI, Consiliul European ar putea decide primirea României în Spațiul Schengen, consideră șeful Executivului.

