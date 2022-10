OUG privind plafonarea prețului la gaze de foc, pe ordinea de zi a Guvernului

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi aprobarea ordonanţei de urgenţă privind plafonarea la 500 lei a preţului pentru un metru cub de lemn de foc.



Potrivit proiectului de ordonanţă, preţurile finale facturate se plafonează la maxim 500 lei/mc cu TVA inclus pentru următoarele sortimente de materiale lemnoase, necesare pentru încălzire în sezonul rece: lemn de foc, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn, rumeguş.

Totodată, se plafonează preţurile finale facturate la următoarele produse: brichete din lemn – maxim 1.500 lei/tonă cu TVA inclus; pelete din lemn – maxim 2.000 lei/tonă cu TVA inclus.



Prevederile se aplică consumatorilor finali, respectiv persoanelor fizice, şi unităţilor de învăţământ publice şi private, furnizorilor de servicii sociale, unităţilor de interes local, administrativ-teritoriale, din subordinea acestora, unităţilor de cult.



Măsurile se aplică până la data de 31 martie 2023, mai prevede proiectul de ordonanţă.



Conform unui comunicat transmis ieri, Guvernul urmează să aprobe Strategia Naţională pentru Păduri 2030, precum şi să modifice Hotărârea nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Proiecte pe ordinea de zi a Guvernului

Alte acte normative aflate pe ordinea de zi a Executivului prevăd modificarea a două hotărâri referitoare la programele de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi: „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” şi, respectiv, „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”.



Guvernul mai discută un proiect de hotărâre referitor la numărul mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care prevede „asigurarea protecţiei personalului şi implicit a operatorilor economici, în perioadele neacoperite cu comenzi sau contracte a operatorilor economici din industria naţională de apărare”.



Un alt proiect care urmează a fi discutat de Executiv se referă la nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru achiziţia simulatorului de zbor FFS AIRBUS A320.



De asemenea, Executivul mai are pe agendă un proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea detaliilor pentru conexiunea între Autostrada Timişoara-Moraviţa (RO) şi Autostrada Belgrad – Vatin (RS), semnat la Timişoara la 23 iunie 2022.



Un alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei se referă la stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi al plăţii pentru tinerii fermieri.



Guvernul urmează să aprobe şi două hotărâri privind recunoaşterea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România şi, respectiv, a Asociaţiei Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România ca fiind de utilitate publică.



De asemenea, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, se va aloca suma de 6.425.000 lei bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, comuna Feleacu, oraşul Siret, oraşul Isaccea şi comuna Vetrişoaia.



Guvernul mai discută în şedinţa de miercuri şi un memorandum privind aprobarea acordării unui ajutor Guvernului Republicii Moldova constând într-o cantitate de 200 mii metri steri (cv.130 mii metri cubi) lemn pentru încălzire, precum şi unul privind donarea unui pachet de bunuri de resort medical aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu virusul SARS-CoV-2.



Executivul are pe agendă şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, unul privind pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transporturilor, precum şi un proiect de hotărâre privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare S.A.

