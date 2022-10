Moțiunea împotriva lui Bode a fost amânată, la cererea ministrului, deși ea trebuia să fie dezbătută în ziua de marți, 11 octombrie 2022.

Ministrul a trimis o scrisoare în care solicita amânarea dezbaterii. Ministrul a invocat, în solicitarea lui, faptul că marți și în următoarele câteva zile are un program foarte încărcat. Unul dintre subiectele despre care ministrul spune că le are pe agendă este semnarea contractului pentru o achiziție de nave multirol, destinate IGSU. După aceea, ministrul Bode are programată o deplasare în Belgia și Luxemburg, din data de 12 octombrie, pentru activităţi legate de Consiliul UE în formatul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI).

Ministrul Bode a cerut reprogramarea dezbaterii asupra moțiunii pentru săptămâna 17 – 21 octombrie.

Moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne a fost inițiată de parlamentarii de la USR și Forța Dreptei. Moțiunea se intitulează ”Siguranță și încredere sau debandată și furt? Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul pe care l-a creat”. După cum se știe, „Siguranță și încredere” este deviza Poliției Române. Principala acuzație formulată în moțiune împotriva ministrului de Interne este aprobarea unei achiziții de autospeciale BMW pentru Poliția Română.

