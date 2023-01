Monica Tatoiu: Serviciile secrete au declanșat Revoluția din ‘89 de la Timișoara

Monica Tatoiu a făcut declarații explozive, în exclusivitate pentru Puterea.ro, despre colaborarea sa cu securitatea, dar și despre cum s-au implicat acestea în declanșarea Revoluției din anul 1989, de la Timișoara, care au dus la prăbușirea regimului comunist. Monica Tatoiu a făcut mărturisiri incendiare, extrem de interesante, pe care nu mulți ar avea curajul să le spună.

Monica Tatoiou colaborat cu Securitatea și i-a plăcut foarte mult această activitate, așa arătau titlurile din foarte multe publicații, zilele trecute. Am căutat-o pe Monica Tatoiu în listele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) atât după numele actual, cât și după numele de fată sau al fostului soț, dar nu am găsit-o pe nicăieri. Așa că am contactat-o, ca să ne explice din ce servicii secrete a făcut, mai exact, parte.

“Numai după ce mor”, a fost răspunsul direct al Monicăi Tatoiu la întrebarea cu ce servicii secrete a colaborat. “După ce mor, peste 10-20 de ani o să citiți, când personajele vor fi uitate”, ne-a declarat Monica Tatoiu.

A spus, însă, că serviciile unde a colaborat erau atât din România, cât și din străinătate. “Erau din toate părțile, că așa era la Timișoara prin anii ’80. Că doar nu credeți că a fost revoluție albă la Timișoara. A fost cod portocaliu”,a punctat Tatoiu.

Monica Tatoiu, despre serviciile secrete din străinătate și din România

Făcând referire la Revoluția din 1989, Monica Tatoiu a spus că aceasta a fost declanșată de către serviciile secrete din România, dar și din străinătate, nu a fost doar o revoltă a românilor de rând, nemulțumiți. „Atenție! Nu este vorba doar de serviciile românești. La acea vreme SUA și Rusia erau foarte bune prietene. Și Rusia era foarte bună prietenă cu Germania, a cărei marcă suferea economic”, a declarat Monica Tatoiu.

