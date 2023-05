Monica Anisie, fost ministru al Educației: „Aceste legi este despre viitor”

Senatoarea Monica Anisie, fost ministru al Educației, a comis o greșeală șocantă de exprimare, declarând, despre Legile Educației, că „Aceste legi este despre viitor”.

Monica Anisie a avut această exprimare în după-amiaza zilei de luni, 22 mai 2023. În acel moment, în plenul Senatului se dezbăteau cele două proiecte de lege, care ulterior au fost aprobate. Era vorba de Legea învățământului primar și de Legea învățământului superior. Monica Anisie dorea să argumenteze că ambele proiecte de lege sunt necesare. ”Și, da, stimate domnule coleg, aceste legi este despre viitor, despre un viitor mai pe care cu toții ni-l dorim”, a spus Monica Anisie în plenul Senatului.

Ulterior, senatoarea Anisie și-a cerut scuze pentru exprimarea nefericită.

Senatul a lucrat o săptămână la cele două proiecte

„Dați-mi voie să îmi cer scuze, dar mai devreme, de emoție, de oboseală, așa cum am spus, o săptămână am stat în Senat pe aceste legi. Vă rog să îmi dați voie să îmi cer scuze că am spus greșit mai devreme, atunci când m-am exprimat. Legile educației sunt despre viitor”, a rectificat Anisie.

Monica Anisie este profesoară de Limba Română la un liceu din București. De asemenea, ea este senator PNL și președinte al Comisiei de Învățământ a Senatului. Între anii 2019 – 2020, ea a fost ministru al Educației.

Cele două proiecte de lege referitoare la Educație au fost aprobate mai întâi de Guvern, apoi de Camera Deputaților și de Senat.

În acest timp, începând de luni, 22 mai 2023, în școlile din România este grevă generală. Principala revendicare a sindicatelor este mărirea salariilor pentru angajații din Educație. Ultima rundă de negocieri între premierul Ciucă și liderii sindicali avusese loc duminică, 21 mai 2023. Punctul de vedere al șefului Executivului este că salariile cadrelor didactice se pot majora abia în momentul în care se va aproba noua variantă a Legii salarizării.

