Mișcarea făcută de Klaus Iohannis. Au fost semnate deciziile

Klaus Iohannis a semnat astăzi mai multe decrete de eliberare din funcție a mai multor judecători din țară.

Printre numele care apar pe listă se numără și judecătoare și judecătoarea Elena Daniela Oprisș de la Curtea de Apel București care a fost sanctionată, în urmă cu un an, cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de trei luni pentru pretinsa comitere a abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. r) teza I din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor constand in “neredactarea hotararilor judecatoresti din motive imputabile, in termenele prevazute de lege”.

Redăm mai jos, lista cu magistrații eliberați din funcție de președintele României, Klaus Iohannis.

Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Tribunalul Vâlcea a domnului Valerian Predescu, președintele Secției penale a acestei instanțe – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Tribunalul Iași a doamnei Silvia Filipescu – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Curtea de Apel Pitești a doamnei Gherghina Lăcusteanu – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Tribunalul Covasna a doamnei Maria-Daniela Velican – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Brașov a doamnei Anda Valeria Sîmpetru – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Brașov a doamnei Cornelia Iacob – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Curtea de Apel București a doamnei Elena-Daniela Opriş – pensionare.

