Ministrul Dezvoltării, despre investițiile pe infrastructură sportivă aflate în finanțare

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat că în anul care urmează ministerul are în finanţare peste 300 de investiţii pe infrastructura sportivă.



„Dezvoltarea infrastructurii sportive, inclusiv pentru comunităţile mai mici, comunităţi locale, este importantă. Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, are un program de investiţii pentru aceste comunităţi locale, unde la fel de important este ca elevii şcolari, copiii, dar şi adulţii să aibă condiţii de infrastructură sportivă. Suntem la Sângeorgiu de Pădure, unde am inaugurat această sală de sport cu 180 de locuri în tribune. O sală modernă, care face parte din acest program investiţional guvernamental, în cadrul căreia în ultimii doi ani Ministerul Dezvoltării a finalizat 96 de săli de sport şcolare sau săli de sport de mărime mai mare. Toate acestea sunt fac parte din acest program investiţional. Urmează în perioada următoare, în anul următor avem în finanţare peste 300 de investiţii pe infrastructura sportivă. De la cea mai mică sală de sport şcolară până la săli polivalente, toate acestea au anumită destinaţie. Cele de nivelul acesta au ca şi destinatar comunităţile local”, a declarat Cseke Attila, în timpul inaugurării sălii de sport din oraşul Sângeorgiu de Pădure, în valoare de aproape 10 milioane de lei.



Ministrul a spus că acesta este un program investiţional important pentru a asigura la nivelul cel mai de jos aceste investiţii, mai ales că administraţiile locale nu dispun de resurse financiare proprii care să le permită să suporte asemenea costuri.



„Aici vorbim de o investiţie de aproape 10 milioane de lei, ar trebui zeci de ani ca un orăşel cum este Sângeorgiu de Pădure, să poată să strângă resursele financiare necesare pentru asemenea investiţii (…) Programul este unul continuu, vorbim evident de sute milioane de lei care sunt pe partea aceasta de construcţii de săli de sport în întreaga ţară. Sunt în fiecare zonă a ţării deja destul de multe săli de sport, dar evident că această sală de sport, de exemplu, dacă vorbim aici de Sângeorgiu de Pădure, probabil nu va strânge numai comunitatea locală şi poate să strângă şi din comunele alăturate. Deci practic întreaga zonă îşi are o infrastructură sportivă din acest moment”, a arătat Cseke Attila.

