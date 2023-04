Mesajul lui Iohannis de Ziua Forțelor Terestre

Forţele Terestre reprezintă o componentă modernă a Armatei României, cu un rol determinant în garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale, a transmis preşedintele Klaus Iohannis, într-un mesaj cu ocazia Zilei Forţelor Terestre.



„Sărbătorim astăzi, 23 aprilie, Ziua Forţelor Terestre, una dintre cele mai importante categorii de forţe ale Armatei României, al cărei patron spiritual este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă. Aducem un omagiu tuturor celor care au servit sau servesc cu dăruire şi patriotism sub drapelele de luptă ale unităţilor Forţelor Terestre, în ţară sau în misiuni în afara teritoriului României, sub egida ONU, NATO sau a Uniunii Europene. Totodată, cinstim astăzi memoria celor care şi-au sacrificat viaţa, slujind cu onoare şi credinţă patria şi poporul român. (…) Astăzi, Forţele Terestre sunt o componentă modernă a Armatei României, cu un rol determinant în garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale”, se arată în mesajul preşedintelui Iohannis, remis cotidianului national “România liberă”.



Șeful statului a adăugat că actuala criză de securitate din Europa generată de agresiunea militară „neprovocată” şi „brutală” a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a scos în evidenţă „încă o dată” importanţa Forţelor Terestre române în asigurarea securităţii ţării noastre şi a Flancului estic al NATO.



„Forţele Terestre, împreună cu celelalte componente ale Armatei României şi alături de contingentele aliate prezente pe teritoriul ţării noastre, au o contribuţie importantă la întărirea posturii de descurajare şi apărare a NATO la nivel regional. Având în vedere actualele provocări de securitate cu care România şi întregul spaţiu euroatlantic se confruntă, este necesară continuarea procesului de creştere a interoperabilităţii Forţelor Terestre române cu structuri similare ale NATO, prin executarea în comun de misiuni şi activităţi de instruire. Ţara noastră îşi va consolida capacitatea de apărare şi rezilienţă şi va continua să fie un pilon de stabilitate şi un furnizor de securitate în regiune. Modernizarea şi înzestrarea Armatei României cu noi tipuri de armament şi echipamente constituie o prioritate pentru perioada următoare, iar alocarea, începând cu acest an, a 2,5% din PIB pentru Apărare oferă premisele ca aceste obiective să fie atinse rapid”, a evidenţia şeful statului.



Potrivit acestuia, profesionalismul şi abnegaţia militarilor din Forţele Terestre, probate în misiunile şi activităţile de instruire pe care le desfăşoară împreună cu aliaţii ţării noastre, reflectă nivelul „ridicat” de pregătire pe care îl au şi ambiţia de a se perfecţiona permanent.



„Continuând pe aceeaşi linie, veţi fi capabili să faceţi faţă tuturor ameninţărilor cu care România şi spaţiul euroatlantic se confruntă şi veţi consolida prestigiul şi profilul ţării noastre la nivel regional şi aliat. Vă felicit pentru modul remarcabil în care vă îndepliniţi cu succes misiunile încredinţate şi vă urez La mulţi ani”, a mai transmis preşedintele Iohannis.

