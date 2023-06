Mesaj șocant al lui Ciucă de Ziua Educației, când greva profesorilor a intrat în a treia săptămână: Guvernul a început o regândire echilibrată a salarizării din învățământ

În condițiile în care greva din învățământul preuniversitar a intrat în a treia săptămână, premierul Nicolae Ciucă susține, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Educaţiei, că Guvernul a început o regândire echitabilă a salarizării, dar lucrurile trebuie abordate „cu responsabilitate şi realism” prin prioritizarea resurselor necesare.



„Oriunde ne aflăm ca poziţie socială sau instituţională, suntem părinţi, bunici sau cunoaştem copii cărora le dorim un viitor ce poate fi împlinit prin educaţie. Trecem acum printr-un moment de răscruce pentru învăţământul din România, de care depinde viitorul copiilor noştri. Greva din sistemul de învăţământ a pornit de la o realitate ce poate fi corectată prin dialog, iar în calitate de prim-ministru am arătat respect şi deschidere la consultările cu reprezentanţii sistemului de învăţământ şi prin soluţiile adoptate deja în întâmpinarea solicitărilor exprimate. Toţi ne dorim un cadru favorabil unui învăţământ de calitate, sens în care ne-am angajat şi am început o regândire echitabilă a salarizării – ceea ce am transmis şi partenerilor de discuţii. Abordăm însă toate aceste aspecte cu responsabilitate şi realism, prioritizând resursele necesare”, afirmă prim-ministrul în mesajul său.



Nicolae Ciucă susţine că Guvernul a demonstrat permanent implicare în susţinerea unui învăţământ accesibil şi de calitate în România.



„Am deblocat posturile în educaţie, pentru a nu afecta calitatea actului de învăţământ din cauza numărului insuficient de profesori. Majorările salariale deja decise de Guvern sunt consolidate prin restabilirea echităţii în sistemul de salarizare în noua grilă. Executivul acţionează şi pentru modernizarea infrastructurii şcolare, adaptată cerinţelor societăţii. Ministerul Educaţiei are alocat unul dintre cele mai mari bugete prevăzute prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, de 3,6 miliarde de euro, bani care vor fi investiţi în construcţia de noi creşe, grădiniţe, şcoli, licee, laboratoare, reabilitarea, modernizarea, dotarea şi digitalizarea unităţilor de învăţământ. Adăugăm acestora şi finanţările de la bugetul naţional şi prin alte programe europene, astfel încât să creăm toate condiţiile pentru ca actul didactic să tindă spre o mai mare performanţă”, adaugă premierul.



Acesta subliniază că autorităţile publice, dar şi profesorii şi părinţii înţeleg cât de important este pentru copii să meargă la şcoală, deoarece un copil educat „un adult împlinit, un om care are toate şansele să aibă o viaţă bună într-o societate deschisă cunoaşterii şi progresului”.



Potrivit lui Nicolae Ciucă, formarea tinerelor generaţii este „o responsabilitate perpetuă” la care profesorii contribuie alături de familie şi de întreaga societate. El aminteşte, însă, că ultimii 30 de ani au însemnat schimbări inclusiv în acest domeniu, iar „perioada pandemiei şi evoluţia digitală au adus transformări şi provocări majore”.



Prim-ministrul evocă, de asemenea, semnificaţia zilei de 5 iunie, dedicată dascălilor, „în semn de respect şi preţuire faţă de marele nostru cărturar şi dascăl Gheorghe Lazăr, întemeietorul primei şcoli în limba română, născut în această zi cu aproape două secole şi jumătate în urmă”.



În mesajul adresat profesorilor, Ciucă le transmite acestora respect pentru misiunea pe care şi-au ales-o.



„Dumneavoastră sunteţi partenerii noştri în tot acest proces prin care ne dorim să creştem încrederea în şcoala românească şi performanţa actului educaţional”, precizează premierul în mesajul adresat cadrelor didactice.

