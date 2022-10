Geoană, despre acceleratorul de inovare pentru apărare al NATO, în care este implicată România

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a precizat că România este implicată în proiecte importante de inovare a Alianței Atlanticului de Nord.

“Astăzi am condus întâlnirea Board-ului #DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), acceleratorul de inovare pentru apărare al NATO și sunt bucuros să vă anunț că primele proiecte ale start-up-urilor #DeepTech vor începe să fie angajate de la mijlocul anului următor, înaintea Summit-ului de la Vilnius, apelul pentru acestea urmând să înceapă din aprilie”, a scris Geoană pe pagina sa de Linkedin.

Secretarul adjuct al Alianței a mai precizat că “România este parte și contribuie la acest proiect cu cele două test centers – #Politehnica și #INCAS – o mare oportunitate pentru noi să arătăm resursa umană valoroasă pe care o avem”.

“Inovația este cheia creșterii productivității și a prosperității, iar ea ține de un parteneriat solid între mediul privat și stat”, a încheiat Mircea Geoană.

