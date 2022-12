Europarlamentarul Cristian Bușoi spune c-a avut doar două vizite în Qatar, dintre care la una și-a plătit singur cheltuielile, iar la cealaltă costurile au fost acoperite de organizatori.

Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL, respinge astfel acuzațiile că ar fi implicat în scandalul de corupție din Parlamentul European.

„Am participat la două evenimente în Qatar într-o scurtă perioadă: Doha Forum în 2019, unde mi-am achitat costurile cu deplasarea (conform facturii SERIA: EM2019 NR 2208) și „Conferința Internațională: Social Media: Provocări, protejarea libertăților și promovarea activiștilor”, organizată în 2020 de Comitetul Național pentru Drepturile Omului Qatar, pentru care costurile au fost acoperite de organizatori.

Nimic ilegal și nici imoral. Acest lucru se practică în toată lumea, în special atunci când gazdele trimit invitații de participare la forumuri organizate și când doresc să aibă o participare cât mai largă. Este o practică. Astfel de invitații cu decontări suportate de organizatori sunt adresate nu doar oamenilor politici, ci și ONG-urilor, persoanelor publice, ziariștilor sau analiștilor”, afirmă eurodeputatul român.

Cristian Bușoi precizează că a condus grupul de prietenie cu Qatarul din Parlamentul European.

„Construirea de relații cu țări ce pot asigura și pot intra în parteneriat cu UE sau cu țări membre este un lucru extrem de util. După o perioadă în care am văzut că grupul de prietenie nu are o activitate în sensul dorit, am renunțat la președinția acestui grup”, precizează Cristian Bușoi.

