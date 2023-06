Claudiu Târziu: AUR va ataca la CCR numirea Sulfinei Barbu la CNSAS

Claudiu Târziu transmite că AUR va ataca la CCR numirea Sulfinei Barbu ca membru în CNSAS, după votul dat în Parlament marți.

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, critică rezultatul votului din plenul reunit al Parlamentului pentru numirea unui membru în Colegiul CNAS şi anunţă că Alianţa pentru Unirea Românilor(AUR) va ataca votul la Curtea Constituţională(ccr), potrivit epicnews.ro.

„Un profesionist sincer preocupat de a scoate la lumină crimele comunismului şi adevărul istoric, un român autentic, a fost respins astăzi de majoritatea parlamentară toxică şi coruptă, fiind preferată o doamnă abonată la diverse funcţii în statul român din epoca Băsescu încoace. Nu numai că PNL şi PSD au respins un profesionist şi un anticomunist fără rest, dar au şi încălcat flagrant legea, potrivit căreia fiecare grup parlamentar trebuie să aibă reprezentanţi în Colegiul CNSAS. Încă o mârşăvie a sistemului ticăloşit! Însă nu ne oprim aici: vom ataca la Curtea Constituțională acest vot vădit ilegal!, scrie pe Facebook Claudiu Târziu.

Fostii sefi de la Mediu fac averi din consultanta de mediu

Seful Garzii de Mediu ii acuza pe Sulfina Barbu si pe Silvian Ionescu de afaceri cu banii din bugetul pentru protectia mediului. Firma la care sunt asociati in prezent Sulfina Barbu si Silvian Ionescu a obtinut profituri din consultanta de mediu. Anul trecut, firma era administrata de un fost consilier membru al PD.

Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Marius Popa, a declarat sambata, la Tulcea, ca fostul ministru al Mediului, Sulfina Barbu, precum si fostul comisar general al Garzii de Mediu, Silvian Ionescu, impreuna cu alti sefi din Ministerul Mediului, detin o firma de consultanta de mediu. “Prin intermediul acestei firme, fostul ministru Sulfina Barbu si fostul comisar general incaseaza milioane de euro din fondurile de mediu. Este o afacere ilegala”, a spus comisarul general Octavian Popa.

Popa a refuzat sa dezvaluie numele firmei de consultanta a celor doi fosti demnitari si contractele pe care respectiva firma le-ar fi incheiat. Comisarul general al Garzii de Mediu a mai declarat ca detine documente care dovedesc ca firma fostilor sefi din Ministerul Mediului ar fi facut afaceri profitabile, pe timpul mandatului, cu institutiile din subordinea lor. “In scurt timp, voi face publice documentele firmei doamnei Sulfina Barbu si o parte din contractele incheiate de respectiva societate cu institutiile subordonate Ministerului Mediului”, a mai declarat comisarul general al Garzii de Mediu.

Datele Oficiului National al Registrului Comertului confirma informatiile dezvaluite de comisarul general Octavian Popa. Conform evidentelor Registrului Comertului, in 16 noiembrie 2005, Nita Alina Valentina a inmatriculat, sub numarul 340/19239/2005, firma KVB Economic SRL, cu sediul intr-un apartament de bloc si cu cateva zeci de obiecte de activitate in profil. Capitalul social inregistrat la constituirea firmei era de 200 RON. In 2006, firma a fost preluata de Stan Zamfir Razvan, care este si administratorul societatii. Acesta apare pe site-ul web al Primariei Sectorului 3, primarie condusa de vicepresedintele PD Liviu Negoita, in calitate de consilier PD la Comisia de invatamant. Nita Alina Valentina a iesit din afacere, iar capitalul social a fost majorat brusc cu 10.000 de lei noi. In 2007, dupa ce s-a schimbat echipa de conducere de la Ministerul Mediului de atunci, KVB Economic SRL a suferit schimbari spectaculoase. Pe 10 mai, si-a inregistrat schimbarea sediului social intr-un apartament de pe Bd. Corneliu Coposu, iar pe 22 iunie si-a majorat substantial capitalul social, pana la 50.200 de lei noi. Tot atunci, in prospera afacere cu consultanta au intrat oficial Sulfina Barbu si comisarul general al Garzii de Mediu, Silvian Ionescu, care detin cate 27 la suta din capitalul social. Alti fosti conducatori ale institutiilor de mediu detin, de asemenea, procente importante. Astfel, presedintele Companiei Nationale Apele Romane, Madalin Jorj Mihailovici, are 15 la suta, iar Ioan Gherghes, fostul presedinte al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, 7 la suta din actiuni. 15 la suta din partile sociale ale firmei KVB Economic SRL sunt detinute de alte trei persoane – Preoteasa Adriana (fost consilier personal al ministrului Sulfina Barbu), Florea Ileana Madalina si Dimache Tatiana Daniela detin cate 3 la suta din partile sociale ale societatii al carei obiect principal de activitate este consultanta in domeniul protectiei mediului.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!