Ciucă, mesaj de Unirea Principatelor

Rădăcinile României europene se regăsesc în Unirea Principatelor Române, act vizionar realizat prin unitatea de voinţă în jurul valorilor şi obiectivelor comune, a declarat premierul Nicolae Ciucă.



Acesta a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române.



„Unirea Moldovei cu Ţara Românească sub acelaşi domnitor, Alexandru Ioan Cuza, este un exemplu autentic de unitate a voinţei românilor, care a deschis calea emancipării şi modernizării statului. Au urmat ani de reforme importante în toate domeniile şi investiţii ce au consolidat apropierea culturală, politică şi economică a celor două principate române. Rădăcinile României europene se regăsesc în Unirea Principatelor Române, act vizionar realizat prin unitatea de voinţă în jurul valorilor şi obiectivelor comune. Am admirat întotdeauna unitatea artizanilor Unirii Principatelor Române din 1859 şi eforturile care au continuat până la înfăptuirea Marii Uniri din 1918, visul de veacuri al tuturor românilor”, se arată în mesajul premierului.



Potrivit acestuia, responsabilitatea clasei politice şi a instituţiilor statului este să onoreze „actul energic al întregii naţiuni române”, aşa cum Mihail Kogălniceanu descria Unirea Principatelor Unite, şi să urmeze exemplul reformelor majore care au stat la baza evoluţiei către România de astăzi.



”La fel ca acum 164 de ani, dorinţa de emancipare naţională şi aspiraţiile legitime ale românilor trebuie să rămână repere ale acţiunii statului. Lecţia istorică rămasă peste timp este că prin voinţă, unitate, curaj şi susţinerea cetăţenilor noştri putem reuşi cele mai ambiţioase obiective. Aderarea României la NATO, obţinerea statutului de membru al Uniunii Europene sunt exemple grăitoare”, afirmă şeful Guvernului.



România este astăzi în faţa unei etape importante pentru viitor, continuă Ciucă.



”Miza noastră comună este strâns legată de dezvoltarea în ritm accelerat şi consolidarea locului în rândul statelor dezvoltate ale Europei şi întregii lumi, iar acest proces trebuie să meargă mână în mână cu reducerea decalajelor din societate, care, în mod concret, înseamnă capacitatea de a oferi o viaţă mai bună fiecărui român, condiţii şi oportunităţi similare la sate, oraşe şi în toate comunităţile. În România europeană toţi cetăţenii trebuie să aibă şanse egale, să se simtă în siguranţă şi să aibă speranţa unui viitor mai bun şi mai prosper, vegheat de valorile şi libertăţile democratice”, mai spune Ciucă în mesaj.



El mai arată că energia, implicarea şi susţinerea societăţii sunt vitale pentru atingerea obiectivelor indispensabile de dezvoltare, răspunsul adecvat la provocările de securitate actuale şi valorificarea oportunităţilor deschise prin sursele de finanţare pe care România le are în acest moment.



”Bucuria care ne însufleţeşte prinşi în Hora Unirii la evenimentele dedicate acestei zile şi cu multe alte ocazii, dar şi coagularea socială pe care o regăsim în momentele dificile îmi dau încredere că românii şi-au păstrat spiritul unitar, preţuiesc valorile trecutului şi merg împreună spre viitor. Astfel de etape din istoria noastră le păstrăm vii în memoria societăţii. Se cuvine să le transmitem generaţiilor tinere şi să le amintim că societatea îi recunoaşte şi îi urmează pe cei ce deschid noi drumuri prin idealuri nobile. (…) Istoria ne dovedeşte că unirea aduce siguranţă, conferă protecţie şi speranţă pentru un viitor bun! Exemplul de viziune, solidaritate, curaj şi mobilizare al generaţiei care a realizat Unirea Principatelor ne însoţeşte, azi, pe drumul pe care dorim să îl urmeze România. Hai să dăm mână cu mână, pentru prezentul şi viitorul nostru european! La Mulţi Ani, români! La Mulţi Ani, România!”, a transmis premierul Ciucă.

