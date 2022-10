Cei 30 de eurodeputați români sunt chemați să susțină intrarea României în Schengen

Cei circa 30 de eurodeputați români, membri în Parlamentul European, sunt chemați să fie mai activi în demersurile de susținere a intrării României în Spațiul Schengen.

În acest scop, europarlamentarii români au fost convocați, luni, într-o ședință la București. Invitația a fost făcută de președinții PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Autoritățile de la București speră că România va fi primită în Schengen, în decembrie 2022.

„E un moment în care cu toţii trebuie să vorbim pe aceeaşi voce. Eu pur şi simplu, mental, refuz să cred că România nu va intra în Schengen. Adică atât de mari eforturi am făcut, îndeplinim toate condiţiile, în tot conflictul din Ucraina cred că statul român a fost exemplar, am dat ajutor chiar dacă am supărat fermierii români ca să scoatem grânele din Ucraina prioritar. Cred că e momentul ca Europa să fie solidară cu România”, a declarat, luni, președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

Acei eurodeputați români care nu susțin intrarea în Schengen pot fi socotiți trădători

Liderul PSD și-a exprimat speranța că toți eurodeputații români vor acționa pentru intrarea în Schengen, pentru că acest demers este în interesul României. „Îmi e greu să accept că un parlamentar ales de către români face ceva împotriva României, iar cei care fac acest lucru se numeşte trădare”, a susținut Ciolacu.

Nu este sigur că toți europarlamentarii români au venit la această convocare. Ei provin și din alte partide, nu doar din PSD și PNL. „Cred că a fost toată lumea invitată, ştiu că şi PMP a fost invitat”, a spus Marcel Ciolacu. Din PMP provine eurodeputatul Traian Băsescu, fost președinte al României. Alți europarlamentari români au fost premieri, Dacian Cioloș și Mihai Tudose. Despre Tudose, deși acum face politică în PSD, se știe că a intrat în Parlamentul European ca reprezentant Pro România.

Acum două luni, premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL, declara într-un interviu că sprijinul oferit de România Ucrainei ar trebui să cântărească în ochii liderilor politici occidentali, în momentul în care vor reanaliza candidatura României la Schengen. „Tot ceea ce am făcut de când a început conflictul arată că suntem pregătiţi să devenim membru Schengen”, afirma premierul Ciucă.

Cu privire la Rusia și Ucraina, o poziție mai specială o are europarlamentarul Traian Băsescu. El a avut un discurs în care a nominalizat mai mulți politicieni occidentali că au colaborat cu regimul Putin. Băsescu a citit o listă cu numele acestor politicieni în Parlamentul European. Dar Băsescu nu și-a putut finaliza discursul întrucât i-a fost întrerupt microfonul.

