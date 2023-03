Arestarea lui Bădălău a făcut România de râs în toată Europa. Toate comisiile de audit sunt în alertă

Arestarea de la finalul anului trecut a lui Niculae Bădălău, vicepreședintele Autorității de Audit a Curții de Conturi a României, a pus pe jar toate instituțiile de audit din Uniunea Europeană. Imaginea României a fost foarte afectată, iar țara noastră ar putea avea repercursiuni grave. Cum s-au inflamat autoritățile europene, ne explică Eugen Orlando Teodorovici, în podcast-ul “Puterea cuvântului”, realizat împreună cu Otilia Caloian, la Puterea TV.

“Nu poți să pui la nivelul Autorității de Audit, care este numărul unu pe tot ce înseamnă confirmare în fața Comisiei Europene, a modului în care se cheltuie banii europeni și cu finanțarea aferentă de oameni care nu au făcut în viața lor acest tip de administrație publică. Voi, presa, nu ați comentat ce a însemnat pentru România arestarea domnului Bădălău, din funcția de vicepreședinte al Autorității de Audit. Toate țările europene, adică toate autoritățile de audit din țările membre, au fost informate că cineva dintr-o structură similară omologă de-a lor, din România, a fost arestată din funcție pentru chestiuni care ar putea să vizeze chiar și fonduri europene. Atunci, Comisia Europeană, ar putea să spună că nu ar mai putea avea încredere în această structură românească, tot ce îmi spui că vine de la tine, trimite echipă de audit și verifică tot ce le este comunicat, pentru că la cel mai înalt nivel sunt delicvențe care nu sunt de acceptat”, a declarat Eugen Teodorovici, la Puterea TV.

Fostul ministru de Finanțe și al Fondurilor Europene spune că l-a cunoscut foarte bine atât pe Bădălău, cât și pe fiul acestuia, Gabi Bădălău.

“Cine poate, oase roade! Da, am fost și colegi în Guvern, colegi la partid când am fost ministru al Economiei, când eram la Finanțe. Până să plec eu de la Autoritatea de Audit de la Curtea de Conturi, unde eram director, Niculae Bădălău era vicepreședinte. I-am și spus, am avut o relație bună cu Niculae Bădălău, întotdeauna, chiar și cu băiatul lui, ne întâlneam, ne salutam, dar n-aveam nicio treabă cu el. Dar i-am și spus: “Băi Nae, ce treabă ai tu să vii la Autoritatea de Audit, pentru ce? Du-te mă și consumă banii, stai la soare, bucură-te de nepoți, lasă funcțiile astea pentru cei care sunt nebuni și cred că pot să facă”, a punctat Teodorovici.

Citește articolul integral pe Puterea.ro!