România descoperă, brusc, că nu poate trăi la nesfârșit pe avântul cumpărăturilor din anii trecuți.

După ani în care consumul a fost motorul de serviciu al creșterii economice, august 2025 a adus o frână bruscă: vânzările cu amănuntul au scăzut anual cu 2,1%, iar lunar contracția este de 4%, cea mai abruptă prăbușire de după criza din 2009, dacă excludem lockdown-ul.

Explicația nu e misterioasă. De la 1 august, TVA a crescut de la 19% la 21%, accizele s-au majorat, iar facturile la energie au urcat, după eliminarea plafonărilor. În paralel, inflația a accelerat de la 4,9% în aprilie, la aproape 10% în august. Efectul cumulat este un șoc de încredere și de lichiditate: gospodăriile cumpără mai puțin, nu pentru că nu ar avea nevoie, ci pentru că nu mai pot sau nu mai vor să-și asume riscuri, într-un climat economic tot mai instabil.

Scăderile sunt generalizate. Vânzările de alimente au coborât cu 4,4% anual, cele de produse nealimentare au trecut pe negativ, iar combustibilii s-au ținut pe linia de plutire, doar printr-un efect statistic favorabil. Cifrele nu mint: românii își ajustează brusc comportamentul, după ani de exuberanță, alimentată de credit ieftin și consum speculativ.

Pe fundal, salariile reale au intrat în teritoriu negativ, iar șomajul a crescut la 6%. Încrederea consumatorilor a coborât aproape de minimele post-pandemice. Băncile încearcă să tempereze panica: nu e o catastrofă, spun acestea, ci o „răcire” a cererii gospodăriilor. Dar răcirea vine într-un moment în care economia nu are alte motoare solide. Investițiile sunt așteptate să crească, dar, deocamdată, nu compensează frâna consumului.

În esență, asistăm la o corecție inevitabilă. Guvernul a mizat prea mult timp pe taxări amânate și pe o populație dispusă să consume indiferent de preț. A majorat taxele brusc, într-un context inflaționist, și a fost surprins când oamenii au închis portofelele. Scăderea consumului nu e o anomalie, ci rezultatul direct al unei politici fiscale improvizate, care a ignorat realitatea economică de la firul ierbii.

