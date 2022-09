Impostura generează ineficiență și sărăcie!

Ministrul Sănătății a declarat recent că au fost distruse până acum, din cauză că au expirat, în jur de 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 și că mai urmează distrugerea a încă aproximativ 3 milioane de doze. Întrebat de un reporter la o televiziune cât au costat aceste vaccinuri care s-au distrus și care se vor mai distruge, domnul ministru a răspuns că, dacă adăugăm și vaccinurile care încă sunt în stocuri, vorbim de cifre de 100-200 de milioane de euro. Chiar dacă domnul doctor Rafila a indicat sume aproximative, acestea sunt enorme!

Sigur, pandemia de COVID-19 a avut o doză foarte mare de impredictibilitate. Statul român a acționat însă cu spaima că ar putea fi tras la răspundere că nu și-ar fi protejat suficient de bine cetățenii și a acționat conform principiului că paza bună trece primejdia rea. Dar de-aici până la povestea drobului de sare nu a fost decât un pas, iar statul l-a făcut. Când vorbesc despre stat vorbesc de acea infrastructură al cărei scop este să asigure cetățenilor condițiile în care le sunt respectate drepturile, iar aceștia își respectă la rândul lor obligațiile. Dar statul nu este un instrument mecanic, este compus din oameni, iar la vârful său sunt politicienii pe care noi înșine i-am ales.

Dincolo de structura statutului, se cuvine să ne oprim puțin și asupra performanței acestuia. Când sute de milioane de euro sfârșesc în incineratoarele de deșeuri medicale este limpede că avem o problemă din perspectiva performanței statului. Acele sute de milioane de euro nu sunt banii politicienilor sau experților din structurile statului, ci sunt banii contribuabililor români. A-i arunca la gunoi arată nu doar dispreț față de contribuabili, ci și lipsă de pricepere din partea celor care conduc instituțiile publice, fie acestea naționale, fie locale.

Înțeleg că este tentant pentru un om să aibă mașină cu șofer, secretară și consilieri personali. Și zeci sau sute de oameni, angajați în subordinea sa, să se supună ordinelor sale. Dar condiția principală a leadership-ului nu ține de așezarea în organigramă, ci de capacitatea de a-i convinge pe subalterni că postul de conducere este ocupat în mod meritat.

Meritocrație versus impostură?

În principiu, nu ar trebui să existe astfel de dileme. Dar în societatea românească, iar acest lucru se vede cu atât mai mult în această perioadă de criză, rezolvarea dilemei s-a făcut în favoarea imposturii. Este suficient să priviți în jur și să vă întrebați de ce sunt străzile murdare, de ce Capitala noastră pare că a fost bombardată, de ce este gunoi, de ce nu este apă caldă? Lista de întrebări de acest fel este, din păcate infinită.

Dacă vă uitați la clasamentele europene, suntem cam în toate pe ultimele locuri. Iar acest lucru se întâmplă de ani de zile. Deși se spune despre noi că suntem inteligenți și creativi, pare că nu suntem în stare nici să conducem autoturismele cu prudență pe șosele. Nu se poate să fim buni, dar să ieșim mereu pe ultimul loc. Ceva nu este în regulă, iar acest ceva se numește impostura de la vârful statului.

Oamenii care conduc instituții sunt, de prea multe ori, nepregătiți pentru pozițiile de management. Poate cunosc meseria – medic, medic veterinar, economist etc – dar acest lucru nu este destul pentru a conduce o structură, de oricare fel ar fi aceasta. Mai mult, promovarea în funcții exclusiv pe criterii politice produce pagube foarte mari statului, adică, în ultimă instanță, nouă. Poți să fii un foarte bun activist al oricărui partid, dar dacă expertiza și experiența ta ca manager sunt zero, dacă limbile străine îți sunt necunoscute și, mai mult, dacă ai dificultăți în a te exprima în limba maternă, nu ai ce căuta la conducerea niciunei instituții publice. Dacă nu știi să construiești un proiect, du-te acasă!…

Fiecare intervenție chirurgicală presupune un management complex!

Am să vă dau exemplul intervențiilor chirurgicale pe care le fac pe creier, ca neurochirurg. Primul pas important este stabilirea corectă a diagnosticului. Dacă nu am aparatura necesară, acuratețea diagnosticării ține mai mult de experiență. Dar dacă am resurse și le folosesc la întreaga lor capacitate, diagnosticarea este extrem de exactă. La fel, eficiența unei operații ține de calitatea resurselor – oameni și aparatură. Fiecare are un rol pe care îl știe foarte bine. Fiecare este important, iar coordonatorul intervenției chirurgicale, chiar dacă apare o situație neprevăzută, de criză, are câmpul de lucru asigurat.

Altfel spus, performanța este legată direct de eficiența managementului și de pregătirea prealabilă a intervenției chirurgicale. Dacă mutăm schema din spațiul medical în cel al instituțiilor publice și politice, vom descoperi că nicio lege nu a fost gândită îndeajuns înainte de a fi promulgată. Lucru care se vede din zecile și sutele de modificări care apar, uneori, chiar a doua zi după intrarea în vigoare a acestora. Conducătorii noștri dau dovadă de un amatorism incredibil în tot ce fac și de un orgoliu uriaș pe care și-l satisfac punându-se în funcții și bătându-și literalmente joc de noi!

Criza prin care trecem ne arată că „împărații” sunt goi!

Este impardonabil să îți conduci poporul spre faliment și nici măcar să nu stai de vorbă cu el! Știți foarte bine la cine mă refer… Iar modelul cel mai înalt este urmat de „împărații” din subordine, care nici nu se pricep la nimic, nici nu ne lasă în pace.

Este impardonabil ca în mai bine de treizeci de ani să nu fim în stare să ne așezăm pe un drum coerent! Nu avem suficiente autostrăzi, nu mai avem industrie, producem energie și avem resurse, dar plătim mai mult decât țările care importă energie. Împrumutăm bani cu nemiluita, dar nu se vede niciun orizont de mai bine. Indivizi și individe care nu ar fi angajate de nicio firmă în țările dezvoltate conduc statul român. Rezultatele sportive sau științifice sunt excepții care doar confirmă că putem cu toții să performăm. De ce nu am face-o? Fiecare acolo unde se află și în condițiile în care fiecare poate fi respectat pentru ceea ce face, cum ar fi normal. De ce să fim solidari în prăbușire și să nu fim solidari în construcție? Iar ca să realizăm acest lucru avem nevoie ca de aer să scăpăm de impostori. Eu spun că putem!

Vă doresc tuturor multă sănătate!