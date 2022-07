Dacă vrem, putem fi extraordinari!

Am avut bucuria să particip în această lună fierbinte de iulie la trei evenimente, organizate în trei locuri diferite, care mi-au confirmat faptul că noi, românii, avem capacitatea, spiritul creativ și puterea de muncă de a face lucruri extraordinare!

Știu că spațiul public este invadat de negativism și că este extrem de ușor să cedăm tentației de a ne desconsidera propriile vieți. Știu că este mai ușor să spui „merge și așa!”, mai ales în contextul în care calitatea vieții este afectată de stres, nedreptăți sau insatisfacții. Dar realitatea este mult mai complexă! Iar experiențele celor trei evenimente la care am avut onoarea și bucuria de a participa mi-au arătat limpede, pentru a-nu-știu-câta oară, că lumea noastră românească este capabilă să performeze la cel mai înalt nivel posibil.

Cea mai nouă tehnologie medicală a lumii a fost prezentată la Târgu Mureș.

Am fost prezent, alături de foarte mulți reputați colegi și specialiști cu renume internațional, la Conferința Națională „Tehnologia & IHealth în Medicina secolului XXI”, la Târgu Mureș. A fost un eveniment organizat sub egida Academiei Române, având ca organizatori științifici Asociația Medicală Română și UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș, în principal dl prof. dr. Leonard Azamfirei, Rectorul Universității din Târgu Mureș.

Conferința a fost o adevărată revărsare de informații de ultimă oră, extrem de valoroase, despre bioinformatică, inteligență artificială, chirurgie robotică, laser, realitate virtuală. Toate acestea – aplicabile la nivelul mai multor specialități medicale.

Medicina este într-o continuă transformare și adaptată timpurilor moderne. Folosirea inteligenței artificiale în medicină, planificarea intervențiilor chirurgicale cu tehnologie computerizată, realitatea virtuală pentru educația medicală, tehnologia 3 D în ortopedie, chirurgia robotică sunt doar câteva noutăți care vor transforma și vor îmbunătăți modul de îngrijire a pacienților. Multe o fac deja, cel mai bun exemplu fiind chiar Spitalul Sanador, unde echipamentele sunt ultraperformante.

Sunt un susținător al acestui tip de eveniment! Avem nevoie să cunoaștem noi metode, noi cercetări, noi colegi, noi practici. Este vital să iei parte la schimbare, la evoluție, nu să stai pe margine și să privești ca la televizor cum se zbat alții să ne ducă înainte! I-am îndemnat întotdeauna pe tinerii colegi să fie activi, să fie implicați, să fie deschiși. Altfel nu ai cum să evoluezi! Nu ai cum să devii mai bun pentru a salva mai multe vieți! Iată că suntem și noi în locul potrivit capacității noastre creative. Felicitări organizatorilor!

Omul sfințește locul!

Un alt eveniment de marcă al medicinei românești la care am fost onorat să particip a fost cea de-a 17-a ediție a Zilelor Medicale organizate de Spitalul Municipal de Urgență din Moinești, Bacău. Am mai scris despre acest spital renumit pentru modernitatea sa medicală. Poate unora li se pare neverosimilă existența unei unități medicale de top într-un orășel din Moldova. Dar este un spital-model cu un manager, Adrian Cotîrleț care confirmă din plin zicala că omul sfințește locul!

A fost a zecea ediție a Zilelor Medicale la care am participat. Am făcut-o de fiecare dată cu plăcere și interes: au loc demonstrații operatorii transmise live, au loc sesiuni științifice dedicate medicilor rezidenți, prezentări de cazuri și de noi terapii. A fost extraordinar! Felicitări Adrian Cotîrleț, felicitări echipei de la Spitalul Municipal de Urgență din Moinești!

Cele mai noi biomateriale folosite în medicină au fost prezentate la București.

Cel de-al treilea eveniment despre care vreau să vă spun câteva cuvinte este cea de-a 9-a Conferință Internațională „Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices” BIOMMEDD’2022. A fost organizată exceptional la București, la Palatul Parlamentului.

Conferința a reunit oameni de știință din cercetarea în domeniul biomaterialelor, dispozitivelor medicale și ingineriei țesuturilor cu clinicieni din domeniile medicale care folosesc în practica clinică implanturile și protezele realizate din diverse biomateriale. Aceste biomateriale sunt utilizate în neurochirurgie, în stomatologie, ortopedie sau chirurgia cardiovasculară. A fost un eveniment de înaltă ținută științifică. Felicitări Societății Române de Biomateriale pentru organizatori, în principal prof. dr. inginer Iulian Antoniac.

Stă în puterea noastră să fim mereu mai buni!

Acestor trei evenimente la care am participat direct le putem adăuga și multe altele – de la performanțele olimpicilor noștri la diverse materii școlare, la medaliile sportive de la înot sau scrimă. Sunt dovezi clare că seriozitatea, munca asiduă, talentul și cartea nu lipsesc deloc din România.

Da, este în regulă să criticăm tot ceea ce nu merge bine, dar nu este deloc în regulă să ne lamentăm! Critica este parte a oricărei construcții, lamentarea înseamnă renunțare și defetism. Între orgoliul de a părea și cel de a fi este o diferență fundamentală – orgoliul de a fi se alimentează cu muncă și adevăr.

În egală măsură, vreau să subliniez că a fi performant nu înseamnă exclusiv să fii campion mondial. Înseamnă să faci tot ceea ce faci corect, cu grijă, cu atenție și cu justă măsură. Poți să fi campion, sau poți să construiești o casă. Sau o fântână. Orice meserie este brățară de aur, căutarea necontenită a seriozității înseamnă că suntem pe drumul cel bun.

Eu însumi, scriind la ziar sau în unele din cărțile mele, am criticat maniera în care funcționează instituțiile românești. Și eu sunt adesea nemulțumit. Dar acest lucru nu înseamnă că am abandonat vreodată cercetarea medicală, că am lăsat bisturiul din mână sau că mi-am abandonat studenții și doctoranzii. Sau, mai ales, pacienții!

Da, trăim vremuri complicate și suntem de multe ori puși în situații-limită. Dar avem capacitatea interioară, avem forța și credința că putem duce la bun-sfârșit tot ceea ce ne-am propus. Mizele vieților noastre ne aparțin. La fel ca soluțiile!

Vă doresc tuturor sănătate și forță să vă îndepliniți visurile!