Inculparea lui Donald Trump aruncă America în aer

Când a spus că va fi arestat, Donald Trump nu a precizat în care marți a lunii. Iată că informațiile, primite pe surse, din sistemul judiciar american de jurnaliștii the New York Times relevă că Biroul procurorilor din NY ar fi terminat rechizitoriul și-l va aresta marțea viitoare.

Magistrații l-au acuzat că ar fi cumpărat tăcerea unei vedete porno, prin intermediul unui avocat. El este învinovățit că ar fi plătit suma de 130.000 de dolari din conturile companiei, diminuând astfel profiturile firmei, aducând un prejudiciu fiscului american. Procurorii au fost văzuți intrând în clădirea Lower Manhattan, în care jurații deliberau. Unul dintre ei purta o copie a legii penale, care e folosită deobicei pentru a citi marilor jurați încadrările penale ale inculpatului, înainte de votul acestora.

O mare undă de șoc cu mari consecințe. Pentru ce?

Procedurile de deliberare ale juriului sunt secrete, dar o sursă familiarizată cu cazul a declarat reporterilor CNN că un martor a vorbit treizeci de minute despre situația de caz. aproximativ 30 de minute de mărturie înainte de a vota pentru acuzarea lui Trump.

Decizia juriului de inculpare a lui Trump va trimite – cu siguranță – o mare unde de șoc în ape neexplorate, susține CNN.

Ziarul progresist american, the New York Times, susține că tensiunea va fi maximă, mai ales că fostul președinte l-a acuzat pe unul dintre procurorii de caz, Bragg, primul bărbat de culoare care a condus vreun birou de procurori, făcându-l „rasist”, „animal” și „procuror de stânga radical.”

Trump a negat în mod constant orice faptă penală și a cerut deja adepților săi să protesteze împotriva arestării, într-un limbaj extrem de agresiv. De asemenea, el a negat orice aventură cu starul porno Stormy Daniels, vedetă care căuta să-și vândă povestea unei întâlniri cu Trump, în timpul campaniei din 2016, mai notează presa americană.

Trump merge ca Dragnea pe teza „nerecunoașterea faptei”

„Președintele Trump nu a comis nicio crimă,” au declarat avocații fostului președinte, Susan R. Necheles și Joseph Tacopina. „Vom lupta cu fermitate împotriva acestei agresiuni politice, în instanță.”

La aflarea veștii că idolul lor ar putea fi arestat, câțiva susținători s-au adunat în fața proprietății lui Trump din Palm Beach, fluturând steaguri pe care scria „Trump 2024.” Șoferii din Miami au claxonat îndelung, când treceau prin fața casei lui.

Twitter-ul a explodat. Sute de mii de mesaje critice la adresa justiției democrate au putut fi lecturate pe fluxul incendiat de revoltă.

“În urmă cu patruzeci și doi de ani, Ronald Reagan a fost rănit de un glonț tras de John Hinckley Jr, un stângist cunoscut. Acum, vin peste Donald Trump cu justiția. Nu uitați niciodată că democrații vor să ne distrugă republica,” scrie #amuse.

Prima reacție publică a acuzatului a fost formulate oe rețeaua sa de socializare Truth Social. I-a numit pe cei care l-au pus sub acuzare „huligani și monștri ai stângii radicale.” Fostul președinte susține că este complet nevinovat și că este victima unei persecuții politice. „Acesta este un atac la adresa țării noastre, cum nu s-a mai văzut vreodată. Statele Unite sunt acum o țară de lumea a treia, o națiune într-un grav declin,” a scris Donald Trump.



Fostul său adjunct la Casa Albă, Mike Pence, i-a sărit în ajutor, declarând pe CNN că acuzația de spălare de bani e „un ultraj.”

Știrea care a făcut înconjurul Americii ar fi fost confirmată de către unul dintre procurorii de caz, care ar fi luat deja legătura cu avocatul fostului președinte pentru a apărea la bară, mâine, conform the New York Times.

Procurorii aruncă în aer viitoarele alegeri prezidențiale

Cotidianul de mare tiraj recunoaște că viitoarele alegeri prezidențiale vor fi probabil aruncate în aer, pentru că Trump nu se va lăsa.

Posibila arestare a lui Donald Trump va arunca America în aer. Situația e fără precedent. Niciun fost președinte al SUA nu a intrat în pușcărie.

Sondajele electorale îl dădeau mare favorit pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. De Santis, contracandidatul său în Partidul Republican, este considerat de o treime dintre alegătorii conservatori drept un colaboraționist cu sistemul.

Republicanii din întreaga Americă, inclusiv rivalii lui Trump, au criticat rechizitoriul. Președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy (un nesusținător al candidaturii lui Trump), a promis că în calitatea lui de speaker al forului legislativ: „va cere socoteală procurorului șef, Alvin Bragg și va forma o comisie pentru acercetarea abuzului său de putere, fără precedent în SUA,” susține The Guardian.

Dacă nu poate fi scos democratic, e smuls cu dinții de fier ai justiției

Posibila arestare a lui Donald Trump ne privește și pe noi, parte involuntară în războiul cu Ucraina. Dacă ar fi ajuns din nou președinte al SUA, s-ar fi terminat cu ajutorul dat lui Zele-vogue.

Progresiștii, mari adepți ai războiului, nu vor să riște. Au găsit soluția, des folosită și la noi: îl scoatem din cursa electorală, făcându-l penal.

Unii optimiști cred că prin victimizare, șansele lui vor fi și mai mari, pentru că nu se va ajunge până acolo, încât americanii să-și aresteze un fost președinte. Dacă va fi pus „in jail,” nu se știe cum poate candida din pușcărie. America nu e România, țară în care unii primari au câștigat alegerile din pârnaie.

VOCILE LUMII

New York Times

“Este posibil ca domnul Trump să se predea marți, moment în care fostul președinte va fi fotografiat și i se vor lua amprentele într-un birou al tribunalului din New York, în prezența unor agenți ai serviciilor secrete. El va fi apoi trimis în judecată, moment în care Rechizitoriul va fi făcut public. Fostul președinte se confruntă cu mai mult de două duzini de acuzații, potrivit a două persoane familiarizate cazului, se spune în articolul din the New York Times.

