Comportamentul de ospătar al diplomației române sau despre cum râde presa maghiară de iohaniști

Dacă în vremurile înnegurate, ardelenilor le veneau edicte criminale de la Budapesta, în timpurile moderne, luarea peste picior.

Publicația Magyar Nemzet scoate miezul din miez. Prin analiza, publicată în ediția de ieri, ”A pincérjellegű román diplomácia kudarca” (Eșecul diplomației române de tip ospătar), autorul articolului ironizează slugărnicia Administrației Iohannis față de occident.

Editorialistul Pataky István vede două motive ale deraierii politicii externe românești, în cazul specific Schengen. Dar înainte de a prezenta argumentele ironicului autor, aș spune că ziaristul maghiar a lăudat trecutul glorios al diplomației române (în subconștientul lor, încă mai răverberează Trianonul). Deh, trecutul nu mai e blană de hermină pentru burtăverzimea din Aleea Alexandru.

Cum a fost surprinsă diplomația română la ține tava

Dar iată argumentele analistului de la Budapesta, în susținerea tezei chelnerismului cu papion: ministrul de externe (Bogdan Aurescu) și puternicul Serviciu de Informații Externe au fost surprinși de opoziția puternică a guvernului Partidului Popular austriac și iohaniștii (așa îi alintă pe emisarii eunuci de la București) cu atitudinea lor blândă, discretă și servilă față de UE n-au primit recompensa, pe care o așteptau după susținerea necondiționată a Ucrainei.

Pezevenchiul István râde și de presa mainstream de la București, care i-a făcut o aură europenistă lui Klaus Iohannis.

desen de Ștefan Popa Popa’S

„Eșecul personal al lui Iohannis este spectaculos și pentru că o parte din media a încercat în ultimii ani să-l prezinte pe președinte, în pofida lipsei rezultatelor, drept una dintre figurile importante ale diplomației europene și euro-atlantice,” astfel zugrăvește autorul tabloul vizuinei din Aleea Alexandru, cu tunel secret spre Cotroceni, numit batjocoritor diplomație.

Presa de cazarmă cântă partitura livrată de hegemon

Ce nu știe Bátyám? E că outleturile de tip UM nu sunt interesate de audiență, de căutarea adevărului, pentru că au facturi gras plătite de industria de armament americană. Maestrul Ion Cristoiu a suprins unul dintre foștii lui chelneri, când ejacula la vederea tancurilor germane și americane, la oră de vârf și de maximă audiență, pe un post calificat drept pro-război. „Îmi era frică să nu facă vreun plod, acum la bătrânețe,” cam așa a comentat omul cu zid în spate, format din cărți.

Cui să-i explici că, în particular, râd și eu de metresele regimentului, care se prostituează în numele absolutismului atlantist? Ce-mi pasă că apar în parcările televiziunilor cu Jeep-uri de generali americani, teleghidați și când pișă ploaia pe parbrizurile blindate. Îi întreb mereu: de ce nu-i cunoaște Revisalul? Pentru cei care nu știu, solda se dă la plic sau se trimite prin Patreon. Totul, deplin conspirat.

Prezervativele, poreclite influenceri, sunt umflate prin Patreon

Zeflemitorul Pataky István poate scrie și despre propaganda de tip prezervativ din România. Oricum nimeni din presă nu se va jena, nesimțirea e vestă anti-glonț. Analiștii români din UM-uri nu mai au nevoie de prostituate sau de gomflabile. Un simplu avatar al lui Zelenski le provoacă libidoul. Nouă, pudicilor, ne e teamă să nu ceară în căsătorie, asemenea japonezului din ultimele știri, vreo pictogramă.

Influencerii, plutonul de aruncat zoaie în ventilator, sunt plătiți să spună doar minciunile culese din sursele oficiale.

Amendă de la CNA pentru că nu am văzut cum vede și cum spune propaganda

Nu-l cunosc pe Pataky István, dar știu că multe dintre comentariile mele sunt traduse în maghiară de o agenție specializată din Cluj.

Se întâmpla undeva prin 10 februarie 2022, în studioul Realitatea Plus. Moderatoarea Anca Alexandrescu tot mă îngâna să-mi exprim părerea despre invadarea Crimeei. Publicasem, îmi amintesc, editorialul Ucraina e un proxy. Războiul SUA-Rusia. Înotam contra curentului, asemenea peștilor vii. Tot insista, Mariuse, tu ce vezi? Tăceam. Știam că e satârul CNA peste capul televiziunii. Eu, în pagina mea de editorial, scriu doar ce văd, ce gândesc, neasuprit de vreo obediență străină. A revenit. În cele din urmă am slobozit concluzia criminală: “Anca, dragă, eu văd un tablou cu natură moartă și tancuri pe străzi.” Peste câteva zile, a căzut ghilotina cerberilor audiovizualului românesc: 50.000 de lei amendă – pentru că nu am văzut ce trebuia să văd.

Vezi, István, la noi se vede diferit ca la voi, pentru că așa e Ordinul de seară pe unitate. Toate opinile sunt vârâte de comandamentul aliat prin Whastapp. Și mai e ceva, Bátyám (în traducere pentru anglofili – Big Brother n.a.)! Dacă nu vezi, cum văd ei, ești putinist. Suntem trecuți pe listele negre pentru că nu vedem corect politic.

Nu credeam că împilarea presei comuniste poate renaște în democrație.

Dacă n-avem chelneri, cine ne mai servește?

Cât despre atitudinea de chelner, să știi hovere, că la români sunt câteva vorbe de duh: „vorba dulce / mult aduce” sau “capul plecat sabia nu-l taie.” Maneliștii români cântă partituri despre insuficiența fundurilor europene, față de câți pupători are administrația română.

Iohanisiștii sunt cordiali cu occidentul și pentru că sunt șantajați cu anticorupția. Dacă vreunul cu hartă geografică sub cerul gurii sare din rândul lingătorilor se poate trezi iute, la ordinul ambasadei, penal. Poate că și aici se ascunde limbismul oficial, chiar și cu limbile crăpate și pline de sânge.

Ursulei, se zice, că-i plac limbile românești, vârâte adânc. Deh, fiecare cu ospătarii lui.

Îmi amintesc de lăutarii maghiari, care ne-au cântat, odată, Rapsodia maghiară pe un vas de pe Dunăre. Eram, alături de colegi din FIDESZ și cu ziariști din presa budapestană. Petreceam cu un oficial al Departamentului de stat american. Au fost și chelneri cu atitudini de servitori. Toți ne-am bucurat, indiferent de origine, de slugărnicia lor. O viață fără chelneri e ca o propagandă fără vuvuzele.

