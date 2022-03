Trupa Rolling Stones a anunțat un turneu european

The Rolling Stones au anunțat un turneu european care acoperă 10 țări, pentru a sărbători cea de-a 60-a aniversare, notează SkyNews.

Este primul turneu nou al trupei de la moartea lui Charlie Watts, considerat pe scară largă a fi unul dintre cei mai mari baterist al generației sale, care a murit în august anul trecut, la vârsta de 80 de ani.

Membrilor actuali Sir Mick Jagger, 78 de ani, Keith Richards, 78 de ani, și Ronnie Wood, 74 de ani, li se vor alătura bateristul Steve Jordan, 65 de ani, care a fost recrutat pentru a cânta în turneul No Filter al lui Stones anul trecut, când Watts nu a putut cânta din cauza problemelor de sănătate.

Rockerii veterani vor avea trei spectacole în Marea Britanie, inclusiv două în Hyde Park din Londra.

Sir Mick și Sir Paul au fost văzute anterior ca având o rivalitate amicală asupra impactului trupelor lor asupra lumii.

The Stones just keep on rolling! We are thrilled to announce the Rolling Stones 2022 Tour! Titled SIXTY to celebrate 60 special years together-Mick, Keith & Ronnie will be playing dates across Europe this summer including 2 shows at London’s BST Hyde Park:https://t.co/cimRWrDl07 pic.twitter.com/qQDZfDc96K — The Rolling Stones (@RollingStones) March 14, 2022

The Stones vor susține, de asemenea, un concert special pe stadionul lui Liverpool, Anfield, primul lor spectacol pe stadion din oraș.

Pe lângă turneu, trupa își marchează și aniversarea cu un nou logo nou-nouț.

Logo-ul mărcii, care a devenit sinonim cu trupa, a fost creat inițial de designerul britanic John Pasche în 1970.

Acum, designerul britanic premiat Mark Norton a actualizat designul, înlocuind roșul clasic cu mai multe culori.

