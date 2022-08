Scandal între artiști, după ce Phoenix a cântat la nunta lui George Simion

Nicu Covaci, șeful legendarei trupe Phoenix, a acceptat ca trupa să cânte, pe baza unui contract, la nunta lui George Simion, liderul partidului AUR.

Petrecerea de la căsătoria lui George Simion cu Ilinca s-a ținut sâmbătă, 27 august, în comuna Măciuca (județul Vâlcea). Șeful formației Phoenix, Nicu Covaci, confirmase, vineri, că trupa va susține un concert în Vâlcea, a doua zi. Covaci susținea însă că nu știe exact ce fel de eveniment va fi.

”Nu ştiu dacă e nuntă sau înmormântare. Vorbiţi de concertul de mâine seară, nu? E în Vâlcea, undeva, da? Concertăm, după care am plecat din ţară, în Spania. Organizatorii ştiu mai bine ce şi cum. Nu eu semnez, avem organizatori care se ocupă, eu vin din Spania să cânt. Am auzit că sunt zece mii de oameni, eu mă bucur, pentru ei cânt, pentru poporul ăsta, pentru publicul nostru. De aia vin aici, să cânt”, a declarat Covaci, citat de G4Media.

„Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenţei”

Covaci a mai explicat că, din punctul lui de vedere, acesta e unul dintre contractele din care câștigă bani. Un fost membru Phoenix, Josef Kappl, i-a transmis o replică dură lui Nicu Covaci.

”De unde s-a pornit şi unde s-a ajuns!!! De aceea vă rog să nu asociaţi niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulţi ani încoace “leaderul” acestui grup, sub acelaşi nume! Mi-e ruşine de ruşinea lui! Dar nu mi-e ruşine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenţei şi al năzuinţei spre libertate! Phoenix nu mai există de mulţi ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “şiră a spinării” au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!”, a anunțat Kappl într-un mesaj postat pe internet.

În acest mesaj, Kappl nu a menționat deloc numele lui Covaci.

Josef Kappl (72 de ani) este compozitor și chitarist bas și trăiește în Germania. După căderea comunismului, Kappl a mai cântat de trei ori în trupa Phoenix.

Zece mii de oameni au fost la nunta lui George Simion

Organizatorii petrecerii din județul Vâlcea susțin că la eveniment au participat zece mii de oameni. Chiar deputatul George Simion anunța, vineri dimineață, că oricine vrea să fie oaspete este așteptat cu bucurie. Cununia civilă s-a ținut în după-amiaza de vineri, 26 august 2022. Iar petrecerea a fost a doua zi.

