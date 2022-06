Probleme pentru Mariah Carey: a fost dată în judecată pentru piesa “All I Want for Christmas Is You”

Mariah Carey a fost dată în judecată pentru hitul de Crăciun “All I Want for Christmas Is You”, lansat în 1994, de către un compozitor care susţine că este coautor al unei melodii cu acelaşi titlu compuse cu cinci ani mai devreme.

Conform plângerii depuse la tribunalul federal din New Orleans, Andy Stone cere despăgubiri de cel puţin 20 de milioane de dolari din partea cântăreţei americane, a colaboratorului ei Walter Afansieff şi a companiei Sony Music Entertainment, pentru încălcarea dreptului de autor, printre alte acuzaţii, transmite Reuters.

Stone, care susţine concerte sub numele de Vince Vance împreună cu trupa country-pop Vince Vance & the Valiants, acuză faptul că i-au fost exploatate în mod ilegal “popularitatea şi stilul unic” şi a fost creată confuzie atunci când melodia lui Carey a fost înregistrată fără permisiunea sa.

Mariah Carey este dată în judecată pentru piesa “All I Want for Christmas Is You”, deși cele două cântece diferă

Potrivit sursei citate, cele două cântece au versuri şi linii melodice diferite.

“All I Want for Christmas Is You” a apărut pe albumul “Merry Christmas” lansat de Mariah Carey şi a rămas an după an una dintre cele mai difuzate melodii la radio şi în magazine în timpul sărbătorilor de iarnă, potrivit spotmedia.ro.

Deşi a fost înregistrată în urmă cu un sfert de secol, melodia a ajuns în vârful clasamentului Billboard Hot 100 în fiecare an începând cu 2019.

