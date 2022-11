Cântărețul Aaron Carter a murit la 34 de ani

Aaron Carter, un fost cântăreț pop și fratele mai mic al lui Nick Carter de la Backstreet Boys, a murit, potrivit unei surse, notează CNN. El avea 34 de ani.

Un purtător de cuvânt al Departamentului șerifului din comitatul Los Angeles a declarat pentru CNN că au răspuns la un apel de ajutor la locuința lui Carter din Lancaster, California, sâmbătă dimineață, în jurul orei locale 11.00, unde a fost găsită o persoană decedată la fața locului.

Acesta a fost găsit mort în cada de baie, a precizat sursa citată.

Autoritățile nu au oferit informații despre o posibilă cauză a morții.

Carter a devenit celebru în tinerețe cu melodii pop precum „I Want Candy” și „Crush on You”.

Albumul de studio de debut al cântărețului, „Aaron Carter”, a fost lansat în 1997 și a cântat în deschiderea trupei Backstreet Boys la începutul aceluiași an. Cel de-al cincilea și ultimul său album de studio, „Love”, a fost lansat în 2018.

Carter a fost cunoscut și pentru rolurile sale din seriale de televiziune precum „Lizzie McGuire” de pe Disney Channel și „7th Heaven”.

Cântărețul a primit sprijin din partea fanilor și a altor celebrități în 2017, după ce a recunoscut că este bisexual.

„Este ceva ce aș vrea să spun și care mi se pare important pentru mine și pentru identitatea mea și care mă apasă de aproape jumătate din viață”, a scris Carter pe Twitter. „Nu îmi e rușine de acest lucru, ci reprezintă doar o greutate și o povară pe care am ținut-o mult timp și de care aș vrea să scap.”

El a explicat apoi că în jurul vârstei de 13 ani au început să-i placă atât fetele, cât și băieții.

„Au fost ani la rând ce au trecut, timp în care m-am gândit la asta, dar abia la 17 ani, după câteva relații cu mai multe fete, am avut o experiență cu un bărbat, față de care am simțit atracție și cu care am lucrat și cu care am crescut”.

