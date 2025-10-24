Prețul orezului coboară la minimul ultimilor opt ani după ridicarea restricțiilor de export din India

Redeschiderea pieței mondiale și recoltele record din Asia duc la o scădere de 35% într-un an, afectând producătorii și politicile comerciale din numeroase țări

Prețurile globale ale orezului au scăzut cu 35% într-un an, atingând cel mai redus nivel din 2017, de aproximativ 360 de dolari pe tonă, potrivit unei analize Coface. Evoluția vine după ce India, principalul exportator mondial, a ridicat restricțiile impuse în ultimii ani asupra exporturilor. După o perioadă de trei ani de volatilitate accentuată, piața se confruntă acum cu un surplus de producție estimat la 541 de milioane de tone în 2024, fapt care a dezechilibrat raportul dintre cerere și ofertă la nivel global.

Începând din 2022, India a limitat exporturile pentru a controla creșterea prețurilor mondiale, influențate de efectele războiului din Ucraina și de condițiile meteorologice nefavorabile din Asia. Redeschiderea pieței indiene, dublată de recolte record în mai multe state asiatice, a generat un efect de domino asupra prețurilor. Coface estimează că acestea vor continua să scadă până la sfârșitul anului 2025, urmând o posibilă stabilizare în 2026, la niveluri nemaiînregistrate în ultimul deceniu.

Asia domină categoric piața globală a orezului, concentrând aproape 90% din producție și consum. În schimb, Africa subsahariană rămâne extrem de dependentă de importurile asiatice. În 2024, cinci țări din Asia au realizat 75% din exporturile globale, dintre care 40% provin din India, o concentrare ce sporește vulnerabilitatea economică a statelor importatoare.

Scăderea actuală a prețurilor a provocat reacții politice în lanț în mai multe țări asiatice. Filipine a suspendat importurile pentru două luni începând cu 1 septembrie, pentru a proteja producătorii locali, în timp ce Indonezia și-a consolidat politica de suveranitate alimentară, prioritizând producția internă. Japonia continuă să mențină cote stricte de import sub presiunea lobby-urilor agricole, deși această strategie a dus la o creștere semnificativă a prețurilor interne. În prezent, un sac de 5 kilograme de orez costă aproximativ 4.000 de yeni (26 de dolari) la Tokyo, de peste trei ori mai mult decât echivalentul thailandez vândut în Bangkok.

Într-un context de dezechilibru global între producători și importatori, evoluția pieței orezului rămâne strâns legată de politicile comerciale și de schimbările climatice. Coface avertizează că, odată cu posibila revenire a fenomenului La Niña la finalul lui 2025, presiunile asupra pieței ar putea continua, accentuând diferențele dintre marile economii asiatice și statele dependente de importuri.