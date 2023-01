Un aisberg de mărimea Londrei se desprinde din Antarctica

Un aisberg de mărimea Londrei s-a desprins duminică de pe platforma de gheață Brunt din Antarctica, potrivit British Antarctic Survey.

Oamenii de știință au descoperit pentru prima dată fisuri semnificative în platoul de gheață în urmă cu un deceniu, dar în ultimii doi ani au avut loc două rupturi majore. Stația de cercetare BAS Halley se află pe platoul de gheață Brunt, iar glaciologii spun că stația de cercetare este în siguranță, scrie CNN.

Aisbergul are o suprafață de aproximativ 1550 de kilometri pătrați. Cercetătorii spun că acest eveniment era de așteptat și nu reprezintă rezultatul schimbărilor climatice.

„Acest eveniment a fost așteptat și face parte din comportamentul natural al platformei de gheață Brunt. Nu este legat de schimbările climatice. Echipele noastre științifice și operaționale continuă să monitorizeze platoul de gheață în timp real pentru a se asigura că este în siguranță și pentru a menține livrarea științei pe care o întreprindem la Halley”, a declarat profesorul Dominic Hodgson, un glaciolog al BAS, într-un comunicat de presă.

1/2 A @RoyalAirForce Atlas A400M has airdropped vital fuel supplies to the British Antarctic Survey after Launching from the Falkland Islands… @BFSouthAtlantic #RAFAirMobility pic.twitter.com/u8SSEeI9r5 — RAF Air Mobility Force (@AirMobilityRAF) January 23, 2023

Deflagrația are loc pe fondul unei extinderi record a gheții marine în Antarctica, unde este vară.

„În timp ce declinul extensiei gheții marine din Antarctica este abrupt în această perioadă a anului, anul acesta a fost neobișnuit de rapid”, au raportat oamenii de știință de la Centrul Național de Date privind Zăpada și Gheața la începutul lunii ianuarie, „iar la sfârșitul lunii decembrie, extensia gheții marine din Antarctica se afla la cel mai scăzut nivel, din cei 45 de ani de înregistrări prin satelit”.

Cercetătorii de la centrul de date spun că nivelul scăzut al gheții de mare s-a datorat în parte unei benzi mari de temperaturi ale aerului mai ridicate decât în mod normal, care au urcat până la 2 grade Celsius peste medie, deasupra Mării Ross, în noiembrie și decembrie. Vânturile puternice au grăbit, de asemenea, declinul gheții de mare, au raportat ei.

