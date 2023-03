Avocatul Dan Chitic anunță un miting la Ambasada Ucrainei. Se va cere oprirea lucrărilor pe brațul Bîstroe

Avocatul Dan Chitic anunță un miting la Ambasada Ucrainei din București, care ar urma să se desfășoare luni, 6 martie 2023.

Participanții la acest eveniment ar urma să ceară stoparea lucrărilor pe care statul ucrainean le execută pe brațul Bîstroe.

„Ne vedem de la ora 14.00 în fața Ambasadei Ucrainei să spunem clar și tare:

Ukraine, stop the aggression against the Danube Delta!!!

Vă așteptăm pe toți cei cărora le pasă de destinul acestei popor, de viitorul acestei țări, indiferent de convingeri, orientări sau apartenențe politice!

Vă așteptăm mai ales pe voi, verzii, ecologiștii, susținătorii grean-deal-ului, să veniți să susțineți cauza Deltei Dunării. Arătați că sunteți consecvenți cu voi înșivă, cu principiile și valorile pe care clamați că le susțineți! Veniți și arătați că sunteți și români, nu doar < verzi >, și că între < corectitudinea-politică > de tip < Slava Ucraina > și urgența salvării Deltei… alegeți Delta și interesul național!”, a anunțat Dan Chitic într-un mesaj postat pe facebook.

