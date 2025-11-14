Anunț public privind obținerea autorizației de construire

Subscrisa ENGIE Romania S.A., cu sediul în București, sector 4, Bulevardul Marășești nr. 4-6, aduce la cunoștință publicului interesat faptul că a intrat în posesia Autorizației de construire nr. 8 din 20.05.2024, prin care se autorizează executarea lucrărilor pentru ’’Construire centrală electrică fotovoltaică” pe terenul situat în comuna Cornățelu, satul Cornățelu, jud. Dâmbovița, Carte funciară Cornățelu 70002.
România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.
