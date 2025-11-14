Anunț public privind obținerea autorizației de construire 

solar,panel,,photovoltaic,,alternative,electricity,source, ,concept,of,sustainable

Subscrisa ENGIE Romania S.A., cu sediul în București, sector 4, Bulevardul Marășești nr. 4-6, aduce la cunoștință publicului interesat faptul că a intrat în posesia Autorizației de construire nr. 11 din 06.06.2024, prin care se autorizează executarea lucrărilor pentru ’’Construire centrală electrică fotovoltaică” pe terenurile situate în comuna Cornățelu, satul Cornățelu, jud. Dâmbovița, Cărți funciare Cornățelu 70859 și 72960.