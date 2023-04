Phoenix – 60 de ani – Povestea continuă…

Filmul ” Phoenix – Povestea” regizat de Cristian Radu Nema și lansat la sfârșitul anului trecut, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de existență a legendarei formații, este prezentat din nou în cadrul unui turneu național. Producția cinematografică de înaltă ținută îmbină documentele de arhivă de la începuturile anilor 60, marcând fiecare perioadă din istoria grupului cu imagini, momente actoricești, toate elementele artistice sugerând cu măiestrie ”povestea” celor șase decenii de existență.

Mesajul continuității, a renașterii, a rădăcinilor puternice identitare care te ajută să te dezvolți sănătos și armonios atât ca ființă liberă, dar și ca popor, reprezintă, dincolo de emoția artistică, și o terapeutică motivațională pentru cei debusolați, pentru tinerii aflați în căutarea unui drum propriu sau pentru turma rătăcită și dezbinată a unui neam. Un motiv în plus ca mesajul creației Phoenix să depășească neîncetat barierele și limitările efemere ale vremurilor potrivnice.

Nicu Covaci: ”Phoenix-ul va supraviețui și mișcării cancel culture”

Credeți că opera muzicală Phoenix va supraviețui curentului mondial la modă, de anulare a valorilor clasice, tradiționale, ”cancel culture”?

Nicu Covaci: Categoric, da. Noi am fost interziși oficial în timpul comunismului și totuși am mers mai departe cu mesajul subtil pe care-l aveam la ora aceea. Am răzbit de-a lungul timpului în fața diferitelor forme de cenzură, culturală, economică. O vom face mereu.

Despre nemulțumirile și fronda dumneavoastră din perioada comunistă se știu multe. Cu ce ochi vedeți acum acea perioadă?

Nicu Covaci: Până la urmă, dacă stăm bine să ne gândim, socialismul a fost inventat tot de un evreu și a fost o chestie nemaipomenită, dar nu s-a realizat cum trebuia.

Ce v-a nemulțumit la societatea occidentală în care ați trăit o jumătate de viață?

Nicu Covaci: În Occident important este câștigul, investiție cât mai mică, câștig cât mai mare, de aceea nu se pune valoare multă pe hrana spirituală, pe emoția care o creezi, important este să existe cât mai mulți consumatori care trebuie doar distrați pentru a se face mulți bani. Însă există și în Occident, oameni care au nevoia unor trăiri sufletești profunde și care sunt supărați și nemulțumiți față de ceea ce se întâmplă la ora aceasta în lume și își exprimă prin diferite mijloace de expresie revolta pe care o au.

Continuați pe linia aceasta a revoltei, care a reprezentat un laitmotiv al muzicii Phoenix?

Bineînțeles. Noi am găsit drumul nostru și uite, ne exprimăm direct, concret. Mergem înainte și nu ne dăm bătuți niciodată!