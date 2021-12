Mihaela Rădulescu, acuzații dure: „Să te opui unui bărbat cu putere de decizie, înseamnă să fii trecută pe linie moartă”

Mihaela Rădulescu susține că bărbații sunt cei care conduc lumea showbiz-ului. Vedeta a făcut acuzații dure într-o postare lungă pe pagina sa oficială de Instagram:

”It’s a men’s world peste tot, ei decid, ei taie, ei spânzură, ei iau salarii mai mari și primesc joburi mai bune. Dacă-i lași, te și calcă în picioare. Sau…și mai rău de-atât, doar pentru că pot și nimeni nu are curaj să-i pună la punct”.

Mihaela Rădulescu susține că în showbiz, să te opui unui bărbat cu putere de decizie, înseamnă să fii trecută pe linie moartă.

„Să nu râzi la glumele sexiste proaste ale colegilor bărbați (unii, cei la care te aștepți…cel mai mult) , se traduce cu a nu fi de gașcă sau a fi arogantă, fițoasă. Să fii prea tânără, prea nouă, prea sexy în lumea asta te transformă în subiectul lor preferat de glume porcoase. Să nu mai fii prea tânără, le mută interesul de la ce poți, către o bășcălie și mai ieftină, despre ce-și imaginează ei că nu mai poți”, susține vedeta.

Aceasta consider că femeile care fac divertisment, muzică, dans, ba chiar și actorie, încă sunt puse de bărbații neevoluați în categoria “ieftină”, frivolă, mai ales dacă-s cool , sexy și frumoase, nu doar talentate.

„E aproape un blestem să fii hot, când ai în jur bărbați care-ți decid soarta profesională”, a mărturisit Mihaela Rădulescu.

Vedeta mai spune că în România astfel de discuții nu sunt deschise, de teama eliminării din sistem.

„Bărbații speriați și slabi pun la îndoială femeile frumoase, doar cât să li se pară lor că-s mai puternici. Not in my world. Subiect la care voi reveni, e nevoie să mai spunem și adevăruri, noi femeile …badass. Căci suntem multe, puternice, capabile, chiar dacă nu la fel de vizibile ca ei”, a conchis Mihaela Rădulescu.

Aceasta a urat tuturor femeilor ca în anul 2022 să fie văzute și apreciate la adevărata lor valoare.