Elon Musk face petrecere de Haloween la Castelul Bran. Printre invitați este și Angelina Jolie

Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a închiriat Castelul Bran din România pentru o petrecere de Haloween.

O serie de celebrități au sosit, cu acest prilej, în Transilvania. Evenimentul are caracter privat, ceea ce implică și faptul că numele participanților nu sunt anunțate oficial. Totuși, s-a aflat că, printre invitații lui Elon Musk, s-ar număra și actrița Angelina Jolie. Alți invitați ar fi Peter Andreas Thiel și Luke Nosek, fondatorii PayPal. La Castelul Bran sunt așteptați și Larry Page, unul dintre proprietarii Google, precum și Steve Jurvetson, fondatorul Hotmail.

La petrecerea lui Elon Musk este invitat și un om de afaceri român, Ovidiu Toma, președintele unei companii din domeniul tehnologiei Blockchain. În total, la petrecerea de la Castelul Bran vor fi circa 50 de persoane.

Elon Musk și câțiva invitați se află în județul Brașov încă de sâmbătă, 29 octombrie 2022. Sâmbătă seară, ei ar fi luat masa la o stână turistică din Poiana Brașov. Oaspeții au fost întâmpinați cu pâine, sare și țuică de prune. O postare pe internet a lui Elon Musk sugerează că a fost foarte încântat de modul cum a fost primit: „Fresh baked bread & pastries are some of the great joys of life” („Pâinea proaspăt coaptă și plăcintele sunt sunt unele dintre marile bucurii ale vieții”), a scris Elon Musk pe Twitter.

Despre meniul rezervat invitaților lui Musk la Castelul Bran, încă nu există informații. S-a aflat, în schimb, meniul special de Haloween, oferit la castel sâmbătă, cu o seară înainte. Chef Daniela Graura a coordonat un meniu intitulat Draculinarius. Drept element specific, bucatele au fost de culorile negru și roșu. Felul principal a fost piept de rață cu crema de cartofi mov cu trufe, plus linte neagră fructată, carppaccio din sfeclă roșie, cremă de hrean și de usturoi alb. La final s-a oferit un „Desert funerar”. Acesta a inclus colivă cu chipsuri de ciocolată neagră, alune caju și chutney din petale de trandafir.

Elon Musk este considerat cel mai bogat om din lume. Este renumit drept fondator al companiei Tesla și drept proprietar al SpaceX. Acum câteva zile, Musk a cumpărat și compania Twitter. Opțiunile politice ale lui Musk sunt controversate, dar un lucru cert este că firma lui Musk, SpaceX, a susținut Ucraina în războiul contra Rusiei.

Petrecere de Haloween în castelul lui Dracula

În Occident, Castelul Bran a devenit celebru după ce un roman al scriitorului irlandez Bram Stoker (1847 – 1912) l-a prezentat drept sediu al „contelui Dracula”. Personajul real de la care a pornit această ficțiune literară a fost Vlad Țepeș, domn al Țării Românești, supranumit Dracula. Această titulatură pare să fi venit de la Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș. Datele istorice nu confirmă însă vreo legătură reală între Castelul Bran și Vlad Țepeș.

La Castelul Bran s-a organizat, sâmbătă seară, un eveniment de Haloween cu acces public. La evenimentul denumit „Halloween Tour by Night”, ultima intrare a fost la ora 24. Pentru ziua de duminică, 30 octombrie, Castelul Bran a anunțat vizitatorii că are un program mai redus decât în mod obișnuit.

„Hurry up, kids! Your chance to visit the castle today will soon come to an end. Halloween by Day ends officially at 4 a’clock this afternoon, with the last kid entering the Castle. Grabiți-vă, copii! Șansele de a vizita castelul azi sunt tot mai mici pentru voi. Halloween by Day la Bran se termină oficial la ora 4, odată cu intrarea ultimului copil în castel”, a anunțat, pe Facebook, administrația Castelului Bran.

În mod obișnuit, pentru evenimentele din castel, cel mai scump bilet este Combo Pass, care costă 200 de lei. Biletul includea Halloween Tour by Night și acces la Halloween Party în Parcul Regal. Nu se știe cât a plătit Elon Musk pentru a închiria întregul domeniu de la Bran.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!