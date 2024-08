Câinii regali din rasa Corgi, personaje remarcabile și în filme & jocuri video

Timp de aproape un secol, la Palatul Buckingham s-a creat o adevărată dinastie canină, în mare parte în perioada în care Elisabeta a II-a a fost regina Marii Britanii și a Irlandei de Nord. Aceasta a iubit câinii și mai ales pe cei din rasa Corgi. Implicit, popularitatea acestei rase a crescut, în condițiile în care Majestatea Sa a reprezentat un adevărat ambasador regal al rasei Corgi.

Născută pe 21 aprilie 1926 în Mayfair, Londra, ca prim copil al ducelui și ducesei de York, Elisabeta a II-a a fost încoronată în anul 1952, statut pe care și l-a păstrat până la decesul său din data de 8 septembrie 2022. A primit primul Corgi, pe Susan, la împlinirea vârstei de 18 ani. “Dinastia” de câini regali începută cu acest exemplar Corgi a continuat până în anul 2018, când ultimul său urmaș, Willow, a încetat din viață. De-a lungul timpului, Casa Regală a Marii Britanii a deținut însă și alți câini, în special câini de vânătoare și un Sealyham terrier, crescuți pe domeniul regal din Sandringham, Norfolk.

Totul a început de fapt în anul 1933, atunci când regele George al VI-lea a cumpărat pentru familia sa un pui de cățel din rasa Corgi, denumit Dookie. A urmat achiziția unei partenere pentru acesta – Jane. Abia în anul 1944, Elisabeta, la acel moment prințesă, a primit-o cadou pe Susan. Când s-a căsătorit, în anul 1947, viitoarea regină a luat cățelușa cu ea în luna de miere. De-a lungul timpului, peste 30 de câini Pembroke Welsh Corgi (denumirea oficială a rasei) urmașii lui Susan, au fost crescuți de Casa Regală britanică.

În anul 2002, Elisabeta a II-a a decis că nu mai dorește să aibă alți câini Corgi, față de cei existenți în acel moment. Conform revistei Vanity Fair, regina i-ar fi spus unuia dintre instructorii săi de echitație că nu vrea să lase în urmă câinii după moartea sa. Unicul câine rămas la un moment dat a fost Candy, care nu făcea însă parte din „dinastia” Corgi mai sus menționată, ci era rezultatul combinației între două rase: dachshund și Corgi.

Totuși, ulterior, Elisabeta a II-a a mai cumpărat doi pui de Corgi, botezați Fergus, după unchiul Majestății Sale, Fergus Bowes-Lyon, căzut pe front în Primul Război Mondial, și respectiv Muick, după numele unui lac de pe domeniul regal de la Balmoral, din Scoția, destinația iubită de regină în vacanțele sale de vară.

Rasa Corgi, simbol ai regalității

Câinii din rasa Corgi au devenit populari la nivel internațional tocmai grație acestei asocieri cu regalitatea. Câinii Elisabetei a II-a au apărut chiar în filmul introductiv al Jocurilor Olimpice de la Londra, din anul 2012. Animalele de companie au fost prezentate și în filme de Oscar precum Discursul regelui (The King’s Speech) din anul 2010 sau Regina (The Queen) din anul 2006. De asemenea, nu au lipsit din recentul serial The Crown (2016 – 2023), produs pentru platforma de video streaming Netflix.

Merită amintită în acest context și producția de animație Corgi, Cățeii reginei (The Queen’s Corgi), lansată în anul 2019. Câinii regali sunt protagoniști, iar vocile au fost oferite de actori precum Jack Whitehall, Ray Winstone, Julie Walters, Tom Courtenay, Sheridan Smith, Matt Lucas, Jon Culshaw și Colin McFarlane. În anul în care regina Elisabeta a II-a a împlinit vârsta de 90 de ani, revista Vanity Fair a publicat pe copertă o fotografie a acesteia, împreună cu câinii favoriți.

Rasa Corgi a fost sursă de inspirație și pentru unele jocuri video ca ProtoCorgi (2021) sau Corgi’s Travels (2024). Un alt titlu este programat să fie lansat în ultimul trimestru al acestui an: A Corgi’s Cozy Hike. Subiectul este prezent și pe platformele de casino, prin intermediul unui slot online denumit Doggy Riches Megaways, de la producătorul de jocuri ca la aparate Red Tiger. Jocul de păcănele are în prim-plan doi căței din rasa Corgi, încoronați și accesorizați cu bijuterii regale.

Momente amuzante cu animalele de companie ale Elisabetei a II-a

Publicul a aflat de mai multe situații în care câinii regali nu și-au respectat statutul nobil, ci mai degrabă pe cel natural de animale dornice de a proteja proprietatea și implicit oamenii dragi lor. Spre exemplu, poștașul care livra corespondența la Castelul Balmoral din Scoția a fost atacat de acești câini, iar însăși Susan l-a mușcat pe responsabilul cu întoarcerea ceasurilor regale.

De asemenea, în 1954, chiar un soldat din garda de la Palatul Buckingham a interacționat cu colții de Corgi, probabil într-un moment în care a considerat că un astfel de cățel de talie mică nu poate să fie agresiv cu cei pe care nu îi cunoaște. De fapt, câinii de rasă Corgi nu sunt considerați a fi deloc periculoși, însă orice câine se bazează pe instincte și are în mod firesc această tendință de a putea reacționa în mod neprietenos în unele situații.