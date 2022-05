Un hotel de lux, de 7 milioane de euro, se deschide la Eforie Nord

Un hotel de lux, de 7 milioane de euro, va fi inaugurat luna viitoare la Eforie Nord.

Hotelul, denumit Bacolux Coralio, va fi clasificat la 4 stele. Complexul are 212 camere și apartamente, un restaurant (salon și terasă în aer liber) cu o capacitate de 400 de locuri) precum și un lobby bar. Complexul are și trei săli de conferință cu dotări complete.

Pentru agrement, hotelul are trei piscine exterioare încălzite. Una este pentru adulți, care are și un bar și o terasă. Celelalte două piscine, pentru copii, sunt completate cu trei tobogane cu apă.

La ultimul nivel, hotelul are amenajate trei studiouri. Fiecare dintre ele are terasă privată, zonă de plajă și jacuzzi. Cel mai mare studio are o suprafață de 85 de metri pătrați și o terasă de 180 de metri pătrați și oferă o priveliște spectaculoasă asupra stațiunii, atât spre mare, cât și către lacul Techirghiol.

Bacolux Koralio este denumirea fostului Hotel Hefaistos (2 stele), care a fost upgradat și reamenajat în totalitate. Proiectul a fost realizat de un grup de companii format din Bacolux Afrodita Resort & Spa, Bacolux Diana Resort și Bacolux Craiovița Hotel & Events.

Hotel de lux cu servicii all inclusive

Noul hotel va oferi turiștilor servicii all inclusive și este destinat mai ales familiilor. Hotelul va fi deschis în perioada iunie – septembrie 2022. Managementul este pregătit să prelungească acest program de funcționare dacă piața o va cere. Dorința managerilor este ca, pe termen lung, locația să fie deschisă all seasons.

Grupul Bacolux Hotels deține patru locații în România. Două sunt la Băile Herculane, una la Craiova și una la Eforie Nord. Bacolux Hotels a lansat în premiera pentru regiunea de sud-vest a Romaniei vacanțe de tip all inclusive la Herculane, venind în întâmpinarea unei cereri crescute pentru acest tip de pachet turistic.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!