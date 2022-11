Turiștii vor avea curse charter autocar între Sibiu și Bulgaria

Agenția de turism Hello Holidays, parte a grupului Hello Brands, înființează pentru români curse charter autocar între Sibiu și Bulgaria.

Asemenea curse de autocar, de la Sibiu, vor funcționa de trei ori pe săptămână în sezonul 2023. Tot din Sibiu sunt programate, în 2023, o serie de circuite în vestul Europei și vacanțe în nordul Greciei.

Hello Holidays deschide o agenție la Sibiu, la 21 noiembrie 2022. Este vorba de o investiție de 70.000 de euro și face parte din planurile de extindere în teritoriu ale Hello Holidays pentru următorii ani. Compania de turism a fost înființată în urmă cu 15 ani de antreprenorul Mădălina Balaiban și are două agenții pentru public în București. Din grupul Hello Brands face parte și firma de transport Hello Holidays Transport, ale cărei autocare sunt utilizate pentru sejururi și circuite.

Cerere turistică peste așteptări, în anul 2022

Volumul de vânzări al Hello Holidays a crescut la 9,8 milioane de euro, 2022 fiind cel mai bun an de la declanșarea pandemiei. Cererea peste așteptări de vacanțe, datorită eliminării tuturor restricțiilor de călătorie, a dus constant la suplimentarea curselor directe ori a locurilor de vacanță pe toate destinațiile din portofoliu. Este vorba de destinații din Grecia, Turcia, Bulgaria, Egipt și România.

“Programele de tip circuit pe care le organizăm anual au un public constant din Sibiu și împrejurimi. Venim mai aproape de turiștii noștri repetitivi cu și mai multe programe de călătorie, atractive și avantajoase, dar și cu consilieri de turism calificați, care îi vor ajuta să aleagă vacanța care li se potrivește. Ne dorim creșterea numărului de turiști din Sibiu și orașele învecinate care își doresc să viziteze alături de noi toate continentele, prin programele de tip circuit pe care le organizăm, ori să se relaxeze în sejururile pe care le oferim în Grecia, Turcia, Egipt, Bulgaria”, declară Veronica Iordache, directorul agenției Hello Holidays Sibiu

O noutate în oferta Hello Holidays pentru sezonul 2023 este lansarea unei curse charter autocar, de trei ori pe săptămână, de la Sibiu spre litoralul bulgăresc, începând din luna iunie, și pachete de vacanță de la 127 de euro/persoană pentru varianta de trei nopți la un hotel de patru stele. Agenția are disponibile și variante de patru, cinci, șase ori șapte zile, la o selecție de hoteluri din toate stațiunile bulgărești. În pachetul de vacanță sunt incluse și transferurile la dus și la retur de la hotel pentru toate zonele de pe litoralului bulgăresc.

Există charter autocar și din București, Deva și Craiova

Charterul de Bulgaria organizat zilnic din București în sezonul 2022 și de două ori pe săptămână din Deva și Craiova a crescut cu 125% vânzările de vacanțe Hello Holidays în Bulgaria față de 2021. În 2021, agenția avea numai trei curse pe săptămână. Prin introducerea curselor cu plecare de la Sibiu, cererea ar putea depăși nivelul sezonului trecut.

Alte curse directe vor fi organizate spre Grecia – Riviera Olimpului, Thassos și Halkidiki, pentru vacanțe de șapte nopți. Vacanța în Grecia cu plecare de la Sibiu costă de la 231 de euro / persoană / 7 nopți.

Oferta specială pentru turiștii din Sibiu și împrejurimi are în 2023 și o serie de circuite marca Hello Holidays. Circuitele includ Anglia, Franța, Elveția, Germania, Italia, cu o durată de până la 21 de zile. Există și variante premium ale acestora, care cuprind un program simplificat și cazări în hoteluri superioare.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!