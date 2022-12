Fundația ProEconomica: Transilvania are nevoie de investiții în hoteluri de 4 și 5 stele cu facilități SPA, pentru a acoperi cererea turistică

În România la ora actuală există aproximativ 20.000 de unități de cazare, confirmate statistic de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Dintre acestea, aproximativ o treime (aproape 7000) sunt situate în zona Transilvaniei mai exact în județele: Alba, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureș și Sibiu, având astfel în funcțiune aproape jumătate din totalul disponibil la nivel național.

Zona Transilvaniei se află din ce în ce mai mult pe lista preferințelor românilor și a străinilor, printre motive enumerându-se: potențial ridicat pentru dezvoltarea unor servicii și produse turistice competitive la scară internațională (produse tradiționale, gastronomie locală, ospitalitate, cultură și tradiții atractive), parcuri și rezervații naturale, natură valorificată, monumente naturale, arii naturale protejate, muzee și case memoriale, resurse balneare, un patrimoniu cultural de interes general, alături de atracțiile turistice în sine.

Conform datelor furnizate în Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN), UAT-urile județelor care alcătuiesc Transilvania conțin aproximativ 54% din totalul de resurse turistice ale României.

Aproape 2500 de unități de cazare sunt aferente județului Brașov, care deja a atins gradul de dezvoltare turistică.

Lipsa unităților de cazare de 4 și 5 stele este principala provocare a turismului în zona centrală a României

Marea provocare cu care se confruntă regiunea Transilvaniei la momentul actual este reprezentată de lipsa hotelurilor de 4, respectiv 5 stele, cu facilități și servicii premium, tip SPA, personal specializat, room service, camere cu suprafețe de cel puțin 16 metri pătrați, cu finisaje, mobilier și lenjerie de cea mai bună calitate, săli speciale pentru restaurante, baruri, evenimente, plus alte beneficii, în raport cu cererea prezentă, în ascensiune, a turiștilor atât interni, cât și externi.

Din cele aproximativ 20.0000 de unități de cazare disponibile în România, aproximativ 9000 sunt hoteluri clasificate cu 1 până la 5 stele. Între acestea, distribuția se face după cum urmează: hoteluri de 1 stea există în număr de 501, hoteluri de 2 stele – 2134, hoteluri de 3 stele – 5026, iar în ceea ce privește numărul de hoteluri de 4 si 5 stele, acesta începe să scadă considerabil, astfel vorbim de 1223 de hoteluri de 4 stele și doar 151 de hoteluri de 5 stele în toată țara.

În acest moment în Transilvania sunt doar 23 de hoteluri de 5 stele și aproape 260 de hoteluri de 4 stele.

Cererea turistică în continua creștere din acest an confirmă un grad de ocupare de peste 85% pentru hotelurile de 4 stele din zona Transilvaniei, atât în perioada verii, dar și a sezonului de iarnă. Totodată se resimte o nevoie puternică de noi proprietăți hoteliere unde românii să își organizeze vacanța și să se bucure de servicii cunoscute drept premium în afara granițelor românești.

Hotelurile de anvergură, de 4 si 5 stele reprezintă potențiale turistice capabile să atragă grupuri corporate, turiști străini pentru care deja acest concept de cazare este unul obișnuit și cunoscut, care să ofere servicii integrate de pensiune completă, servicii all-inclusive, dar și facilități premium.

Încă din 2019, Transilvania este situată pe harta destinațiilor de vizitat de către Condé Nast Travele r, una dintre cele mai citite reviste dedicate pasionaților de călătorii.

Astfel, dorințele turiștilor de a vizita zona atrag după sine dezvoltarea regiunii, a unităților de cazare premium capabile să îndeplinească nevoile unui astfel de public, dar și a unui lanț economic de susținere mai ales a producătorilor locali care și-ar găsi la rândul lor o piață de desfacere mai constantă și reciproc avantajoasă în mulțumirea și primirea turiștilor, atât pentru ei, cât și pentru investitorii în hotelurile mai mari.

În aceasta direcție de investiții s-a îndreptat Fundatia Pro Economica Alapítvány, care și-a propus să sprijine construcția de hoteluri de 4 stele în zona Transilvaniei, cu un anumit număr de camere care să asigure atât o dezvoltare turistică a regiunii, dar și un punct de desfacere pentru micii producători din zonă.

De peste 6 ani susținem că România are mare nevoie o industrie alimentară funcțională, de procesatori locali, prin care să nu depindem atât de tare de importuri. Pentru a atinge acest scop, am finanțat o gamă largă de mici producători din zona Transilvaniei, de la fermieri până la procesatori și fabrici de prelucrare, ca să avem produse locale de bună calitate, care provin din materii prime autohtone. Odată oferite aceste facilități de finanțare și odată ce au început să aibă rezultate, am realizat că următoarea provocare este că aceste produse au nevoie de o piață de desfacere. Răspunsul natural a venit din domeniul turismului, adică HoReCa, pentru că Transilvania are un potențial turistic fantastic, explică Monica Kozma, director executiv al Fundației Pro Economica Alapítvány.

Noi hoteluri de 4 stele finanțate în zona Transilvaniei

În acest context, Fundația Pro Economica Alapítvány a lansat în 2019 programul de sprijinire a investițiilor în domeniul hotelier, urmând ca apoi, în 2020-2021, în plină pandemie, să fie semnate contractele de finanțare cu beneficiarii hotarati.

În momentul de față, Fundația Pro Economica Alapítvány are 9 contracte de finantare, prin care 9 hoteluri de 4-5 stele se vor realiza în județele Covasna, Harghita, Mures.

Astfel turiștii doritori de munte și liniște vor avea posibilitatea de vizita peisajele pitorești din Ghimeș, într-o locație care este ușor accesibilă, dar departe de zgomotul orașelor, de a se răsfăța în centrul de wellness de 5* din apropierea orașului Gheorgheni, ori de a se relaxa pe malul lacului din Subcetate. Cei care vor nu doar odihnă, ci și tratamente balneo, vor putea opta pentru căsuțele din lemn de la Băile Tușnad sau pentru complexul Bálványos, care pe lângă facilitățile de cazare și spa dispune și de restaurant fine dining. Cei care vor să viziteze atracții turistice „must” din Transilvania vor putea să aleagă lacul Ursu din Sovata sau lacul Roșu, găsind și aici cazări de 4*, care oferă facilități și activități turistice pentru toate anotimpurile. Programul de finanțare include și două hoteluri urbane, unul în Sfântu Gheorghe, celălalt în Târgu Mureș, cu profil business.

8 investiții sunt în curs de construcție și se vor finaliza în 2023, iar hotelul de 4 stele, B The Hotel, funcționează deja, fiind primul hotel business de 4* în Sfantu Gheorghe, cu un avânt impresionant încă din primele zile de activitate.