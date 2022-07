Cum arată o croazieră pe canalele Deltei Dunării în 2022?

Dunărea și Delta Dunării au atras atenția din cele mai vechi timpuri. Asta se explică prin ecosistemul natural terestru și acvatic deosebit, peisajul impresionant, rezervația naturală Pădurea Letea, diversitatea păsărilor rare și plantele ocrotite de lege în România. Delta are specii de stuf, rogoz, pipirig, papură, nuferi și salcie pitică – ce sunt caracteristice acestei zone umede. Aici se pot admira păsări foarte frumoase: lebede, cormorani, pelicani, egrete, gâște, rațe și altele.

Vacanțele în Delta Dunării nu vor lăsa pe nimeni indiferent, deoarece sunt foarte interesante și liniștitoare. Aici natura este superbă, aerul este curat, iar peisajul minunat. Turiștii de toate vârstele și familiile cu copii vin frecvent în Delta Dunării pentru că acești oameni sunt în general interesați de recreere în aer liber, pentru a scăpa de stresul acumulat în timpul anului.

Odihna pe canalele și lacurile din Delta Dunării poate fi grozavă. Poți pescui, poți face picnic în aer liber cu familia și te poți bronza. Plimbările cu ambarcațiuni motorizate pe canalele din Deltă și partidele de pescuit sunt o modalitate excelentă de a te relaxa și a avea o aventură fascinantă de care îți vei aminti toată viața.

Mulți români vin în Delta Dunării pentru a avea o vacanță liniștită și pentru a se bucura de natură. Aici ai toate condițiile pentru a-ți petrece timpul într-un loc minunat, foarte liniștit. În plus, poți găsi oportunități excelente de cazare Delta Dunării unde ți se oferă confort și intimitate, dar și posibilitatea de recreere, de a face anumite activități: trasee cu vedere spre Dunăre, pescuit pe canalele Deltei, plajă, facilități de grătar în aer liber, etc.

Pentru a sta confortabil cu familia sau prietenii, te poți caza și la pensiuni Delta Dunării sau la căsuțele din lemn, de tip bungalouri, care au băi proprii, TV prin satelit și aer condiționat.

Dacă este important pentru tine să scapi de agitația și stresul orașului, evadează în Delta Dunării! Aici poți vedea într-adevăr ceva nou și interesant, poți face o croazieră pentru a te menține în formă și a te relaxa. Cele mai frumoase lacuri din Delta Dunării sunt:

Lacul Isacova, Lacul Bleziuc

Lacul Uzlina, Lacul Onofrei (Lebedea), Lacul Chirilova

Lacul Lumina, Lacul Gorgova

Lacul Roșuleț, Lacul Taranova, Lacul Potcoava

Lacul Rotund, Lacul Fastic, Lacul Gorgovăț și altele.

Acestea sunt deosebit de fermecătoare în orice anotimp – dar mai ales primăvara, vara, toamna. Acum, în sezonul cald se organizează excursii pe apă, în ambarcațiuni motorizate. Sunetele naturii din Delta Dunării sunt interesante, iar resturile de copaci căzuți pe canale fac excursia și mai dinamică și mai distractivă. În general, astfel de plimbări sunt pentru cei care adoră un astfel de peisaj și cărora chiar le pace să-și fluture activ vâslele prin apă.

Pescuitul în Delta Dunării este foarte interesant, mai ales că există numeroase specii de pești: crap, caras, roșioară, somn, știucă, lin, avat, biban. De asemenea, sunt pești care migrează pentu a-și depune icrele, cum este scrumbia de Dunăre, care primăvara înoată în cârduri spre izvoarele Dunării. Croaziera în Delta Dunării poate include și vizitarea unor locuri mai deosebite, cum ar fi diferite lăcașuri de cult:

Mănăstirea Halmyris Murighiol

Mănăstirea Stipoc – Schitu Sfântul Atanasie, în apropiere de Chilia.

Aceste schituri oferă și posibilități de cazare turiștilor care vor să se bucure de liniște câteva zile.

Un faimos traseu, care devine din ce în ce mai popular printre turiști în fiecare an, este acela prin rezervația Pădurea Letea. Accesul se face prin atelaje tradiționale, sau se pot face drumeții. Se plătește o taxă de acces, pentru a vizita rezervația biosferei. Această rezervație naturală este unică în lume, are mulți cai sălbatici, zone cu dune de nisip și este în partea de nord a satului Letea. Pădurea Letea are peste 2.500 de specii de insecte, arahnide, mamifere și reptile și în jur de 300 de specii de păsări. Pădurea Letea include stejari masivi, liane cu lungimi de peste 20 m, tulpini de viță de vie sălbatică și arbori din codri. De la Letea se poate ajunge cu o ambarcațiune pe apă și la Sulina, pentru a face plajă în anotimpul cald și a vedea acest loc magic, unde Dunărea se varsă în Marea Neagră.