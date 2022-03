5 oferte turistice pentru sejururi cu autocarul în Turcia, de la Hello Holidays

Timpul trece extrem de repede, iar vara pare din ce în ce mai aproape. Dacă nu te-ai hotărât unde vei petrece vacanța de anul acesta, avem recomandarea perfectă pentru tine: Turcia. Merită să vizitezi această țară măcar o dată în viață și să te îndrăgostești de frumusețea și unicitatea ei.

În continuare, îți prezentăm câteva oferte pentru sejururi Turcia 2022 de la agenția de turism Hello Holidays! Sperăm să îți placă și să alegi una dintre oferte!

Începem prin a-ți prezenta un sejur în una dintre cele mai apreciate stațiuni din Turcia pentru viața de noapte și nu numai. Este vorba despre un Sejur Turcia – Kusadasi la Grand Sahin Hotel de 4 stele. Sejurul durează 7 nopți, iar pachetul turistic include următoarele: transport cu autocar, regim all inclusive, cazarea și asistență turistică. Kusadasi este o stațiune apreciată și pentru faptul că oferă un sezon turistic foarte lung, de peste 300 de zile însorite. De asemenea, este o stațiune ideală pentru sporturi nautice și pentru pasionații de istorie, deoarece în apropiere se găsesc unele dintre cele mai importante situri arheologice (Efes, Miletos și altele).

Tot pentru Kusadasi poți opta pentru un Sejur la Belmare Hotel de 4 stele. Este tot un sejur de 7 nopți cu autocarul, cu regim all inclusive. Superbul hotel este situat într-o zonă liniștită a stațiunii, la 600 m de Plaja Long Beach, astfel că este ideal pentru cei care își doresc relaxare.

Bodrum este considerată una dintre cele mai elegante stațiuni din Turcia, o stațiune boemă am putea spune. Mai este cunoscută și drept ,,Perla litoralului turcesc”. Orașul are o istorie bogată, având în vedere că este locul de origine al lui Herodot. Pe vremuri era numit Halicarnas. Tot aici se regăsește și una dintre cele șapte minuni antice, respectiv Mausoleul din Halicarnas. Dacă vrei să petreci o săptămână de neuitat în acest oraș, îți recomandăm un Sejur Turcia – Bodrum la Golden Age Hotel, de 7 nopți. Pachetul turistic include 7 nopți de cazare, regim all inclusive, asistență turistică și transport cu autocarul.

O altă ofertă pentru Bodrum, pe care merită să o iei în considerare, este un Sejur la Cactus Fleur Beach Club, un resort de 4 stele. Pachetul turistic include 7 nopți de cazare în regim all inclusive, transport cu autocar și asistență turistică.

Nu puteam să nu menționăm și Marmaris. Această stațiune este considerată una dintre cele mai frumoase nu doar din Turcia, ci și din întreaga lume. Aici își dau întâlnire Marea Egee și Marea Mediterană. Marmaris este amplasată într-un golf și trebuie să menționăm că această stațiune este înconjurată de o superbă pădure de pini și de munți spectaculoși. Sugestia noastră este un Sejur Turcia – Marmaris la Elegance Hotel de 5 stele. Oferta turistică include transportul cu autocarul, 7 nopți de cazare, regim all inclusive și asistență turistică.

