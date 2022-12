Specialiștii britanici oferă șase rețete ușoare de cocktailuri pentru Revelion, inclusiv cel mai bun cocktail de șampanie

Folosește resturile de Crăciun într-un seltzer răcoritor de sherry sau Douro spritz. Pentru numărătoarea inversă, luați bulele (orice este accesibil) și adăugați coniac și bitter. Aceste rețete rapide vă vor elibera de tremurături și agitații toată noaptea în bucătărie și vă vor permite să vă alăturați oaspeților pe ringul de dans din sufragerie.

1.Cea mai bună rețetă de cocktail de șampanie

Un clasic de bună credință, care este diabolic de ușor de băut, cu o notă florală delicată și o dulceață bogată

Utilizarea vinului spumant, în special a șampaniei, ridică orice cocktail la un alt nivel de decadență și sofisticare. Am îndulcit-o folosind sirop de zahăr muscovado pentru un plus de complexitate – această rețetă va face aproximativ 175 ml sirop, suficient pentru 14 cocktail-uri; păstrați-l într-un recipient ermetic la frigider până la trei luni. Răciți flautele(paharele de tip flaut) în congelator dacă puteți.

25 ml (un pahar pentru ou sau un pahar de shot poate fi util pentru a vă ajuta să măsurați lichidul în mod constant; ambele țin aproximativ 50 ml).

Timp de gătire: 10 minute, plus timpul de răcire

Timp de preparare o porție: 5 minute

Ingrediente

125 g zahăr muscovado ușor

25 ml coniac – Coniacul este alegerea clasică, dar orice coniac bun, fructat va fi potrivit

75 ml șampanie, bine răcită sau alt vin spumant

2 prafuri de Angostura bitter

o spirală de coajă de lămâie, pentru a ornat

Metodă

Adăugați zahărul într-o cratiță și acoperiți cu 75 ml apă. Se încălzește până când clocotește, apoi se reduce focul și se amestecă până când toate cocoloașele au dispărut. Se lasă să se răcească complet și se îndepărtează orice reziduu de spumă.

2. Adăugați coniacul și două lingurițe și jumătate de sirop într-un flaut și amestecați rapid cu o lingură lungă.

Adăugați cu grijă vinul spumant, lăsând puțin loc în vârf. Adăugați bitter-urile și amestecați ușor până devine spumos. Se ornează cu coaja de lămâie

2.Rețetă splendidă de cocktail seltzer de sherry

Acesta este un mod minunat și răcoritor de a revitaliza sticlele rămase

O modalitate minunată și răcoritoare de a revitaliza restul de sherry. Fie că este vorba de stilul mai uscat fino (pe care l-am folosit aici) sau de manzanilla, de oloroso ceva mai complex și mai închis, de crema Bristol sau chiar de lipiciosul-dulce și bogat Pedro Ximénez, sherry este o bază concentrată grozavă pentru o băutură lungă.

1 parte = 25 ml (un pahar pentru ou sau un pahar de shot poate fi util pentru a vă ajuta să măsurați lichidul în mod constant; ambele țin aproximativ 50 ml).

Timp de preparare o porție : 5 minute

Ingrediente

câteva cuburi mari de gheață sau un bloc de gheață

3 părți (75 ml) sherry – pentru o băutură mai uscată, folosiți fino sau manzanilla, sau pentru un rezultat mai bogat, mai cu nuci, încercați oloroso

5 părți (125 ml) apă tonică

o bucată subțire de coajă de lămâie

Metodă

Adăugați gheața într-un pahar mare de vin, turnați peste sherry și apoi turnați încet apa tonică. Stoarceți coaja de lămâie deasupra băuturii pentru a exprima uleiurile și adăugați-o în pahar pentru a orna.

3. Rețetă de cocktail negroni de nivel următor

Pentru ceva complet diferită, schimbați complet ginul și folosiți un bourbon sau un whisky scoțian fructat pentru a crea un boulevardier

Complex în aromă, dar simplu de făcut și, fără îndoială, una dintre cele mai inspirate creații din lume, clasicul negroni permite alegerea ta de gin să strălucească. Am modificat ușor formula pentru o versiune extra fructată. Pentru o ceva complet diferit, schimbați ginul și folosiți un whisky scoțian bourbon sau fructat pentru a crea un boulevardier.

1 parte = 25 ml (un pahar pentru ou sau un pahar de shot poate fi util pentru a vă ajuta să măsurați lichidul în mod constant; ambele țin aproximativ 50 ml).

Timp de preparare o porție: 5 minute

Ingrediente

un bloc mare de gheață sau câteva cuburi mari

1 parte (25 ml) London dry gin

1 parte (25 ml) Campari

1½ parte (12,5 ml) vermut dulce

o felie de portocală proaspăta sau o felie de portocală uscată, pentru ornat

Metodă

Adăugați gheața într-un pahar Rocks sau într-un pahar scurt, apoi turnați gin, Campari și vermut dulce. Se amestecă cu o lingură lungă aproximativ 8-10 secunde, apoi se ornează cu felia de portocală sau roata de portocală uscată.

4. Rețeta de cocktail Douro Spritz

Un amestec revigorant de porto, vin spumant și suc de lămâie

Această băutură își ia numele de la Valea Douro, centrul producției de porto.

1 parte = 25 ml (un pahar pentru ou sau un pahar de shot poate fi util pentru a vă ajuta să măsurați lichidul în mod constant; ambele țin aproximativ 50 ml).

Timp de preparare pentru o porție : 5 minute

Ingrediente

3 părți porto rubiniu fructat

1 lingura de suc de lamaie proaspat stors multe cuburi de gheață

1 sticlă apă minerala

3 părți vin spumant, cum ar fi prosecco – sau pentru o versiune cu ABV scăzut, utilizați 1 strop de vin spumant și 3 părți apă minerală

o felie de portocală proaspătă sau o felie de portocală uscată, pentru ornat

Metodă

Adaugă porto și sucul de lămâie într-un pahar mare de vin, apoi adaugă gheața și apa minerală. Completați cu vinul spumant. Amestecă de câteva ori cu o lingură lungă și ornează cu portocala.

5. Rețetă de cocktail cooler Temple Bar

Prospețimea whisky-ului este evidențiată aici de miezul sucului de mere și o notă de condiment de la bitter.

Whisky-ul irlandez (amestecat sau single malt) este o modalitate excelentă de a explora un stil mai ușor și mai fructat. Mărci precum Jameson sau Bushmills funcționează foarte bine într-o băutură lungă, iar prospețimea whisky-ului este evidențiată aici de miezul sucului de mere și o notă de condiment de la bitter.

1 parte = 25 ml (un pahar pentru ou sau un pahar de shot poate fi util pentru a vă ajuta să măsurați lichidul în mod constant; ambele țin aproximativ 50 ml).

Timp de preparare:

5 minute pentru o porție

Ingrediente

2 părți whisky irlandez

2 prafuri Angostura bitter

suficiente cuburi de gheață pentru a umple paharul

4 părți suc de mere cu bule, cum ar fi Appletiser

o felie proaspătă de măr verde, pentru ornat

Metodă



Adăugați whisky-ul și bitter-ul într-un pahar highball înalt și amestecați rapid cu o lingură lungă. Adăugați gheața și sucul frizant de mere. Se amestecă din nou de câteva ori și se ornează cu felia de măr.

6. Rețeta de cocktail Gi-gi

Un amestec încălzitor de gin și ghimbir caracterizează această interpretare a cocktail-ului clasic de mule

Gi-gi; o băutură care să lase papilelor gustative furnicături

O băutură de gin picant, caldă, bazată pe cocktail-ul clasic de mule.

1 parte = 25 ml (un pahar pentru ou sau un pahar de shot poate fi util pentru a vă ajuta să măsurați lichidul în mod constant; ambele țin aproximativ 50 ml).

Timp de preparare:

5 minute pentru o porție

Ingrediente

1 parte London dry gin

2 liniuțe(prafuri) Angostura bitter

multe cuburi mici de gheață

5 părți ginger ale

un strop de suc proaspăt de lămâie, plus o bucată de lime proaspătă pentru ornat

Metodă

Adăugați ginul, bitter-ul și gheața într-un pahar mare de vin și amestecați rapid cu o lingură lungă, apoi completați cu ginger ale. Adăugați zeama de lămâie, amestecați din nou de câteva ori și decorați cu felia de lime.

Joel Harrison și Neil Ridley, alias World’s Best Spirits, sunt scriitori, prezentatori și comentatori experimentați despre băuturi spirtoase fine și cocktailuri. Cartea lor Distilled (Octopus Books/Mitchell Beazley) a câștigat premiul Fortnum & Mason Food and Drink Awards Drinks Book of the Year 2015 și a fost tradusă în nouă limbi diferite din întreaga lume. Urmărește-i pe https://twitter.com/worldofspirits și https://www.instagram.com/worldofspirits.