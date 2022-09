Operația la nas a Simonei Halep a trecut, jucătoarea și-a dat jos bandajul ￼

Simona Halep avea probleme respiratorii și astfel că a decis să aibe o intervenție chirurgicală la nas, la o clinică din Capitală. Paparazzii CANCAN.RO au surprins-o ieșind de la un salon de înfrumusețare din zona Nordului și au concluzionat că ”năsucul e bine, nu se observă nici urmă de operație, iar Halep radiază!”

”A ieșit de acolo cu zâmbetul pe buze, și-a trecut puțintel mâna prin păr, apoi și-a făcut un selfie. Și nu e tot. Poza i-a trimis-o unei prietene, apoi s-a amuzat cu ea pe telefon. Probabil, a primit complimentele. Totul în timp ce se îndrepta către BMW-ul parcat peste stradă. Și pe care l-a ”încălecat” și a revenit acasă, la odihnă.”

Simona avea să anunțe, pe rețelele de socializare, motivul pentru care a decis să se opereze la nas atât pe contul de Facebook cât și pe cel de Twitter.

”După cum câțiva știu deja, am avut probleme de ceva timp cu nasul și situația s-a înrăutățit pe timpul verii, în special la Washington. Această problemă m-a făcut să nu pot respira la un nivel optim și pe timpul nopții probleme se agravau, iar nasul mi se bloca.

Singura modalitate de a rezolva această problemă a fost operația. Doctorul Daniel Popescu a făcut intervenția și a folosit această oportunitate de a face și o operație estetică. Mulțumesc! De asemenea, vreau să-i mulțumesc și doctorului Uleia Alex.

Totul a decurs bine. O să am nevoie de câteva săptămâni de odihnă până voi putea relua activitățile fizice. Ne vedem curând pe terenul de tenis”, a scris Simona Halep, pe Twitter. Primii pași au fost făcuți, când și-a dat jos bandajele.

Hi guys, I have an important message for you. See you soon on the tennis court ❤️ pic.twitter.com/LhAUNtM67e