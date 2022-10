Oana Zăvoranu are probleme. Bruneta a fost executată silit din cauza unor datorii

Momente grele pentru Oana Zăvoranu. Bruneta a fost executată silit din cauza unor mari datorii, iar clinica sa de înfrumusețare pe care o deține, a fost vizitată de un executor judecătoresc pentru a recupera prejudiciul de peste 11.000 de lei.

Femeia căreia îi datorează acești bani este o asistentă. Aceasta a fost și ea prezentă la fața locului împreună cu forțele de ordine și executorul judecătoresc.

Clinica Oanei Zăvoranu, One Life SRL, a avut un contract cu Profesional Medical Assistance & Radiology Operator, deținut de o asistenta în cauză. Cele două entintăți funcționau în baza unui act prestări servicii parafat între cele două părți. Dar, din păcate, în 2011, relațiile s-au stricat, iar femeia și-a solicitat banii pe care îi datora vedeta.

Soțul Oanei Zăvoranu a agresat-o pe asistentă!

În urmă cu ceva timp, în momentul când asistenta i-a cerut banii, aceasta afirma și că soțul Oanei Zăvoranu, Alex Ashraf, ar fi agresat-o. Scandalul s-a mutat în instanță, iar un executor judecătoresc împreună cu forțele de ordine au intrat în salonul vedeteie pentru a recupera bunuri în valoare de 11.000 de lei, banii datorați.

Potrivit Cancan, primele persoane ajunse, vineri, la fața locului au fost asistenta și executorul judecătoresc. Cel din urmă a discutat câteva minute cu Alex Ashraf, până au ajuns polițiștii. Trebuie precizat că nu este primul litigiu de acest gen în care este implicată clinica Oanei Zăvoranu.

Asistenta păgubită a refuzat să-și facă numele public.

„Am câștigat și acum are loc o executare silită pentru că nu au vrut să-mi dea banii. Firma mea a avut o colaborare cu firma Oanei. Trebuie să-mi dea în jur de 117 milioane (n.r. – lei vechi). De un an de zile îmi datorează acești bani. Am încercat să rezolvăm pe cale amiabilă, dar nu s-a putut. Este rea-voință. Fac încasări doar cash, ca să nu le intre banii în cont,” a spus ea.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!