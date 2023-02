Mamaia, statiune accesibila oricarui buzunar?

Mamaia sau Perla Marii Negre, o statiune impresionanta pentru turistii romani sau straini, laudata prin arhitectura si obiectivele turistice. Dupa cum bine stim, statiunea Mamaia a fost si este cea mai vizitata statiune de pe litoralul Marii Negre, avand o capacitate mare de inchiriat, plaja generoasa, multe hoteluri, restaurante si cluburi de noapte unde vedetele Romaniei petrec, locatii de tip vip si numai.

Majoritatea romanilor aleg Mamaia pentru serviciile de calitate, aici regasim unitati de cazare de 4 si 5 stele, unde luxul nu face rabat, noi cartiere rezidentiale, dar si complexuri intregi formate pe malul lacului Siutghiol, unde multi si-au cumparat apartamente pentru a veni din alt oras, in vacante sau doar pentru week-end, insa si localnicii au achizitionat apartamente sau studiouri pe care le inchiriaza atat pe durata sezonului estival, cat si in extrasezon.

Despre Mamaia putem spune ca este una din cele mai vechi statiuni, localizata la iesire din Constanta, fiind modernizata de-a lungul timpului, atragand diversi investitori ce au ridicat constructii noi si moderne la standarde inalte, astfel se poate compara fara probleme cu alte locatii din Europa, atat prin calitatea serviciilor prestate, dar si a preturilor mult mai mici. Pe langa toate acestea, multi romani aleg sa-si petreaca concediul in Mamaia din mai multe motive, plaja generoasa cu nisip fin, tarife medii, terase cu specific pescaresc, distractiile de pe plaja si sporturile pe apa, iar in ultimul rand viata de noapte, petrecerile de neuitat pana in zorii zilei. Deasemenea, puteti avea parte de tarife mici daca va rezervati o camera din timp, astfel nu veti avea batai de cap in varf de sezon si nu veti ramane fara loc de dormit, un website unde gasiti oferte de cazare la hoteluri, vile, apartamente sau pensiuni fara comisioane este www.cazaremamaia.net .

Exista o multime de unitati accesibile de unde puteti alege, fie de 2 sau 3 stele cu mic-dejun sau demi-pensiune, iar la 4 sau 5 stele cu servicii de tip all inclusive. Pentru cei gurmanzi recomandam o cherhana unde puteti manca peste proaspat, prins chiar de pescari dimineata devreme, iar pentru a beneficia de un loc, fie la pranz sau la cina, trebuie sa iti faci rezervare, deoarece pestele, fructele de mare sunt la mare cautare, tinand cont ca toata lumea vine aici in varf de sezon. De-a lungul statiunii se gasesc si alte restaurante cu specific pescaresc, unde deasemenea puteti gasi un meniu foarte diversificat: hamsie, chiftelute de peste, zacusca de peste, midii sau icre. O cina minunata poti servi si pe malul lacului Siutghiol la una din terasele special amenajate sau poti alege o minicroaziera cu vaporasul pe insula Ovidiu.

Daca pe vremuri zona de camping de la capatul celelalt al statiunii era ticsita de corturi si rulote, au fost cativa ani in care lumea a preferat mai mult luxul statiunii, alegand cazarea standard, insa acum s-a revenit la forma de relaxare in natura, acest lucru insemnand sa mergi cu propriul cort pe plaja, indiferent de buget, avand parte de vacanta mult dorita in aer liber, la costuri mici si departe de agitatie. Daca ar fi sa vorbim cum sa ne petrecem vacanta in Mamaia, am putea vorbi la nesfarsit, atat despre locurile minunate ce pot fi vizitate, cat si despre distractiile de care putem avea parte.