MAI: „Elon Musk nu a intrat în România”

După isteria de zilele trecute că Elon Musk se află la castelul Bran unde petrece de Halloween și a invitat-o inclusiv pe Angelina Jolie, pare că se face lumină. Potrivit unor oficiali MAI, citați de Libertatea.ro, niciunul din cei doi nu a pus pasul pe pământ românesc în aceste zile.

„Elon Musk nu a intrat în România. Nici Angelina Jolie nu a intrat în România. Fiind cetățeni americani, ambii ar fi avut nevoie, indiferent care ar fi fost calea pe care ar fi venit în România, să apară în evidența unuia dintre punctele de frontieră ale țării.”, au declarat oficiali MAI, potrivit Libertatea.ro.

La castelul Bran au avut loc petreceri weekendul trecut, unde mai mulți milionari americani au petrecut pe ritmuri românești. O parte dintre ei au fost filmați și în Poiana Brașov.

Petrecere de Haloween în castelul lui Dracula

În Occident, Castelul Bran a devenit celebru după ce un roman al scriitorului irlandez Bram Stoker (1847 – 1912) l-a prezentat drept sediu al „contelui Dracula”. Personajul real de la care a pornit această ficțiune literară a fost Vlad Țepeș, domn al Țării Românești, supranumit Dracula. Această titulatură pare să fi venit de la Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș. Datele istorice nu confirmă însă vreo legătură reală între Castelul Bran și Vlad Țepeș.

La Castelul Bran s-a organizat, sâmbătă seară, un eveniment de Haloween cu acces public. La evenimentul denumit „Halloween Tour by Night”, ultima intrare a fost la ora 24. Pentru ziua de duminică, 30 octombrie, Castelul Bran a anunțat vizitatorii că are un program mai redus decât în mod obișnuit.

„Hurry up, kids! Your chance to visit the castle today will soon come to an end. Halloween by Day ends officially at 4 a’clock this afternoon, with the last kid entering the Castle. Grabiți-vă, copii! Șansele de a vizita castelul azi sunt tot mai mici pentru voi. Halloween by Day la Bran se termină oficial la ora 4, odată cu intrarea ultimului copil în castel”, a anunțat, pe Facebook, administrația Castelului Bran.

În mod obișnuit, pentru evenimentele din castel, cel mai scump bilet este Combo Pass, care costă 200 de lei. Biletul includea Halloween Tour by Night și acces la Halloween Party în Parcul Regal.