Licitația celor mai apreciate vinuri, celor mai vechi whisky și celor mai celebre beri pentru Paște

Pe 20 aprilie se deschide „Pivnița Colecționarului’’ și se scoate la vânzare un stoc de peste 200 de băuturi fine, potrivite pentru masa de sărbătoare, pentru cadouri de excepție sau pentru a reprezenta o opțiune de investiție alternativă profitabilă – câștigi și dacă păstrezi și dacă consumi. Licitația de Vinuri, Șampanii, Whisky și Bere de colecție oferă o platformă alternativă celei cunoscute a magazinului de vinuri, de aprovizionare accesibilă și regulată de băuturi rare sau destinate stocării de către colecționari la prețuri de pornire de cca. 30-50% din prețul pieței de vinuri românești și internaționale.

“Principiul de bază al investiției în băuturi fine face referire la calitatea gustului și raritatea ediției limitate, care se apreciază în timp. Principiul este păstrat și de whisky-ul Macallan Gordon and MacPhail. Sticla extrem de rară, rămasă de la 1938, are prețul de pornire de 2.000 de euro și este însoțită de certificatul de autenticitate. Din seria băuturilor rare investiționale face parte și whisky-ul Glenlivet Special Jubilee Reserve, care are o vechime de 25 de ani. Whisky-ul are prețul de pornire de doar 500 de euro, este însoțit de cutia originală și poartă numărul 88”, se precizează într-un comunicat de presă remis cotidianului național “România liberă”.

Pentru prima dată, în cadrul unei licitații Artmark, apare o colecție deosebită de beri. Între cele mai rare și valoroase sunt berile Fuller’s Vintage Ale, calificate de specialiști drept „catifea lichidă”. Lotul de 24 de sticle, datat 2009, are un preț de pornire de 1.200 de euro. O tradiție din 1997 statuează ca în fiecare an, berarii de la Fuller’s să ofere publicului o ediție limitată de bere numită „Vintage”. Pe de altă parte, pentru prețul de pornire de 1.000 de euro sunt scoase la licitație și 16 sticle de bere Fuller’s Vintage Ale, de data aceasta din anul 2000.

Vinul devine mai bun cu cât se învechește. Producția celebră e limitată la anumite regiuni, așa că e inflexibilă și, de multe ori, nu face față cererii. De aceea, unele sticle sunt rare și foarte scumpe. Și pentru că doar un anumit număr de sticle se deschid în fiecare an, cele intacte devin și mai prețioase. Acestea sunt principalele motive pentru a investi în vinuri rare, precum cele franțuzești de la 1950-1960. În cadrul licitației de miercuri, 20 aprilie se regăsesc doar câteva astfel de loturi de vinuri vechi albe și roșii. Pentru prețul de pornire de 150 de euro poate fi achiziționat lotul de 12 sticle de Caves des Cordeliers AOC Beaune, de la 1966, sau pentru prețul de pornire de doar 75 de euro lotul de vinuri albe franțuzești Coteau Vouvray de la 1952. Din același an face parte și lotul de vinuri vechi franțuzești de Bordeaux Chateau Laroche Baurech, care are prețul de pornire de 100 de euro.

Băuturile speciale nu sunt disponibile doar online, ci pot fi vizionate fizic în crama expozițională deschisă la Palatul Cesianu-Racoviță, iar apoi licitate online, în seara de 20 aprilie, săptămâna viitoare. În aceeași expoziție și licitație vizitorii pot întâlni multe alte loturi de vin și șampanie rarisime, vechi, de poveste sau ediții speciale, dintre cele care nu se pot cumpăra din magazine sau de la dealeri, ci se pot identifica doar în pivnițele pasionaților, mai precizează sursa citată.

