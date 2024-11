Igor Bergler, scriitor, realizator de televiziune, regizor, scenarist și critic de film, specialist în marketing și profesor de Naratologie, s-a făcut remarcat prin stilul său inconfundabil de a îmbrăca faptele istorice în mister, suspans și acțiune, imaginându-și cum cele mai temute secrete ale lumii, odată scoase la iveală, vor zgudui cu o brutalitate inimaginabilă temelia dogmelor religioase.

„Eu îmi propun două lucruri cu cărțile mele: să distrez și să educ un pic lumea. Cărțile mele au o paletă largă de cititori, de diverse tipuri și niveluri de pregătire. Acoperă o plajă foarte largă, de la pasionații de istorie la cei de filosofie și acțiune. Exact așa mi-am imaginat eu cititorul atunci când m-am apucat de scris”, spune Igor Bergler.

Redefinind thrillerul românesc, scriitorul cu peste un milion de exemplare vândute doar în România revine la editura Bookzone cu un nou roman provocator, „Apocalipsa după Charles”, menit să doboare toate recordurile și să captiveze cititorii din întreaga lume cu o poveste cutremurătoare, care te poartă pe firul evoluției, așa cum nu ai mai cunoscut-o până acum.

Igor Bergler pune sub semnul întrebării viitorul omenirii.

Igor Bergler face un exercițiu de imaginație prin noul său thriller și dezvăluie cum o pagină lipsă din manuscrisul lui Darwin poate să zdruncine din temelii tot ceea ce credeam că știm despre originea umanității.

Protagonistul său, Charlie D., se trezește prins într-o investigație presărată cu crime sângeroase și conspirații întunecate, devenind ținta unei organizații care vrea să înlăture pe oricine ar putea afla adevărul despre una dintre cele mai mari întrebări ale umanității: Este omul creat printr-un proces natural sau este parte dintr-un plan divin?

„Apocalipsa după Charles” se dovedește a fi un un roman captivant, iar lecția pe care o oferă cititorilor săi este una cutremurătoare: cunoașterea poate fi cea mai periculoasă armă. Dar este singura care ne poate salva.

În plus, romanul conturează răspunsuri fascinante la marile întrebări ale existenței: „Cine suntem?”, „De unde venim?”, „Încotro de îndreptăm ca specie?”, aruncând cititorii într-un labirint al istoriei, care se îmbină cutremurător cu filosofia și acțiunea.

„Fanii cărţii sunt de toate vârstele, de toate meseriile şi cu nivele variate de educaţie. Asta e încântător! Pentru că exact asta mi-am dorit. La lansările mele din ţară, unde am avut săli arhipline şi cozi – uneori la care nu le vedeam capătul – m-au onorat cu prezenţa de la adolescenţi pasionaţi de istorie, la studenţi, oameni care veneau cu copii mici, până la cititori experimentaţi, de vârsta a treia. De la simpli muncitori, la profesori universitari. Şi cred că am fani din toate categoriile intermediare. Nu am văzut niciodată categorii atât de variate de public să rezoneze în acest fel la o carte. Niciodată”, spune autorul.

Igor Bergler invită iubitorii de carte lala reflecție asupra misterelor care au modelat umanitatea și la o căutare a echilibrului dintre știință și credință.

„Apocalipsa după Charles” este disponibilă pentru comandă pe bookzone.ro!

Despre Igor Bergler

Igor Bergler este cel mai bine vândut autor de thriller din România, realizator de televiziune, regizor, scenarist și critic de film, specialist în marketing, doctor în Managementul campaniilor electorale și profesor de Naratologie.

Primul său roman, Biblia pierdută, apărut în 2015, a stabilit un record de 250.000 de exemplare vândute și a fost publicat în peste 30 de țări, de cele mai mari grupuri editoriale ale lumii – de la Penguin Random House la Grupo Planeta. A fost depășit ulterior de Testamentul lui Abraham, publicat în 2017, care s-a vândut în peste 300.000 de exemplare.

A urmat un an mai târziu un volum de proză scurtă, 6 povești cu draci. Toate cele 3 volume au câștigat marele premiu la cel mai important eveniment editorial din România, Târgul de carte Gaudeamus. Publicat în 2021, Minciuna lui Michelangelo. Catedrala în flăcări a stabilit noi recorduri pe piața de carte din România.