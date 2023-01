Horoscop lunar 2023. Previziuni pentru toate zodiile

Ianuarie 2023 te va incuraja sa reflectezi la situatiile in care ai fost, in timp ce iti creezi o strategie pentru ceea ce ai dori sa abordezi in anii urmatori. In timp ce anul va incepe cu un ritm extrem de lent, poate fi de fapt destul de placut sa te predai si sa mergi cu fluxul, mai degraba decat sa te incarci imediat pe teritoriul nou-gasit.

Horoscop lunar ianuarie 2023. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iata o luna plina de resurse pentru tine. Orice incepi sau faci in prima parte a lunii se afla sub auspicii stelare favorabile, atat in aspecte mici cat si in cele de miza mare. In relatii, ai de facut cateva concesii, insa totul curge de la sine. In a doua parte a lunii, lucrurile pot deveni cam haotice. Evita sa iti asumi riscuri importante si fii mai rezervat, unii oameni pot avea interese ascunse. Din fericire, ai talentul sa te descurci cu gratie prin haos. Oricum, iti este de folos sa ai claritate mentala si informatii ca sa ai o imagine de ansamblu a situatiilor in care te afli.

Luna ianuarie iti aduce si conditiile ideale pentru a-ti implini un vis. Nu uita sa iti dedici timp familiei care are nevoie de prezenta si ajutorul tau. Astrele te ajuta sa iti organizezi bine viata si sa fii mai sociabil si placut.

Horoscop lunar ianuarie 2023. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tine de tot ce este usor si nu forta nimic, chiar daca tu crezi ca este important. Prima parte a lunii este buna pentru a-ti porni proiectele, insa apoi sta si vezi cum se dezvolta. Uranus poate aduce multe schimbari de situatii, atat in circumstante cat si in atitudinea ta. Ceea ce crezi ca este promitator acum, poate sa fie expirat in cateva luni. Chiar si in relatii inca este loc de inovatii.

Insa una peste alta, luna ianuarie va fi una pozitiva pentru tine, in special in cariera. Ramanand prudent si responsabil cu banii, vei mentine controlul. Nu te neglija si fa-ti timp sa iti implinesti nevoile. Bucura-te de un aer care te face popular si sociabil. In viata personala, pana la mijlocul lunii lucrurile pot fi confuze. Fii calm si fa miscarile corecte si orice situatie se va remedia. Daca esti singur, profita de independenta ta si canalizeaza-ti energia spre lucruri si activitati care sunt pline de satisfactie si folositoare in acelasi timp.

Horoscop lunar ianuarie 2023. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Totul se dezvolta in directia buna. Asta se intampla intrucat tu continui sa actionezi moderat, prudent si in acelasi timp puternic si cu scop bine definit. De fapt, nu prea poti face nimic gresit acum decat daca esti impins cu tot dinadinsul pe o directie eronata pe care alegi sa pasesti. Deci, tine de calitatile tale pozitive de Gemeni si evita extremele. Ramai realist in loc de perfectionist, flexibil in loc de incapatanat. Nu te forta excesiv pentru ca si asa esti implicat mai mult decat suficient.

Inceputul lunii ar putea sa aduca un ritm mai dificil de activitati, insa dupa mijlocul lunii totul se imbunatateste considerabil. Apara-ti ideile si nu lasa pe nimeni sa te descurajeze. Asuma-ti riscuri si seteaza-ti tinte mai inalte, pentru ca stele sunt de partea ta dupa 15 ianuarie.

