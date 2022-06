FOTO&VIDEO: În Georgia s-a deschis un nou pod suspendat în formă de diamant

Noua atracție turistică din Georgia are o lungime de 240 de metri și este destinată doar celor care au o predispoziție pentru senzații tari.

Podul care atârnă deasupra canionului Dashbashi – la două ore de mers cu mașina din capitala Tbilisi – ar putea să vă inspire să beți un pahar și să vă bucurați de priveliște la barul gigantic cu mai multe niveluri de diamante din centrul său sau să traversați pe o bicicletă atașată la o tiroliană, potrivit Euronews.

„Este uimitor și nebunesc în același timp. Este puternic, nu va cădea”, a declarat Gal Gvaral după ce a pedalat cu nonșalanță în timp ce era suspendat la aproximativ 280 de metri deasupra canionului.

Autoritățile au vrut să atragă turiștii dornici de senzații tari, care se bucură de aventuri în sălbăticie, promovând în același timp mediul natural.

Grupul de investiții georgiano-israelian Kass a petrecut trei ani pentru a construi podul, cu un cost total de 37 de milioane de euro.

Proprietarii susțin că podul este cea mai lungă și cea mai înaltă structură suspendată din lume.

Complexul include, de asemenea, căi de acces către canion și cascadele sale, priveliști panoramice, un leagăn uriaș, precum și căsuțe și un hotel.

Rezervația naturală Tsalka, unde se află podul, este încă relativ necunoscută pe traseul turistic, dar investitorii speră că această atracție care atrage atenția va aduce mai mulți vizitatori în zonă.

„Aceasta este una dintre cele mai spectaculoase stațiuni pe care le-am construit vreodată”, spune Yossi Tenery, care reprezintă cel mai mare grup de turism din Israel, ISSTA Group.

„Sperăm ca o mulțime de oameni să vină, să atingă, să miroasă și să se bucure de această bucată de frumusețe.”

#Georgia #kassland– People ride bikes on a zip line next to a 240-meter long glass bridge over the Tsalka canyon in the middle outside the city of Tsalka. pic.twitter.com/jtBtnYhEbz — Aşörtmen (@Gencerate) June 17, 2022

